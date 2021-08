Cultura Selargius: cominciano oggi gli intermezzi in musica del Festival del 700

La musica classica come gustoso ingrediente dell'edizione 2021 del “Festival del 700, gli intermezzi in musica”, di scena dal 21 agosto al 31 Ottobre. Quattro le date per un cartellone di altissimo profilo: si inizia proprio questo Sabato 21 Agosto, con inizio alle 21.30. Sul palco del Teatro Comunale di Selargius, in piazza Sie Boi, verrà rappresentato l’intermezzo “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa (1749-1800). L'intermezzo comico narra la vicenda di un Maestro che durante le prove rimprovera severamente i suoi professori d'orchestra per via delle continue entrate sbagliate, e dovute ad un distratto conteggio delle pause e delle battute d'aspetto. Solo alla fine il maestro riuscirà a domare l’orchestra facendola suonare correttamente. Nella seconda parte si svolgerà uno degli ultimi capolavori di Mozart, Il concerto in La maggiore Kv 622 per Clarinetto e orchestra. Prevista, per l'indomani, la replica al Parco Urbano La Cava (ex cava di tufo), a Sennori, in provincia di Sassari. La direzione dell'orchestra Kadossene è affidata al Maestro Giacomo Medas, e vedrà in scena Niccolò Porcedda, basso, nella parte del Maestro di Cappella, e Antonio Puglia al Clarinetto. Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass. Il costo del biglietto è di 7 Euro.