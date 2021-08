L'Obra Cultural e la "IX Jornada algueresa a la Universitat Catalana d’Estiu"

L’Obra Cultural de l’Alguer in collaborazione con la Plataforma per la Llengua organizza la IX Jornada algueresa alla Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalunya del Nord – Francia), sabato 21 agosto alle 9.00. L’Obra Cultural de l’Alguer, una delle associazioni che hanno dato vita alla Fundació UCE, ha previsto 3 interventi, con l’obiettivo di far conoscere la realtà locale al pubblico del dominio linguistico catalano. La UCE a Prada de Conflent arriva alla 53a edizione ed è un fondamentale punto di incontro tra studenti, professori, professionisti, politici ed artisti, che arrivano dai diversi territori dei paesi di lingua catalana.





Aprirà la Jornada Antoni Torre, delegato ad Alghero del presidente dell’Institut d’Estudis Catalans, con la relazione intitolata Punta del Lliri (l'Alguer), acció per la defensa de un dels més importants oasis naturalístics del Mediterrani.

Continuerà Irene Coghene, rappresentante della Plataforma per la Llengua con “El segell" campanya algueresa per l'etiquetatge en català. Quinto Tiberio Angelerio. La peste del 1582 a l'Alguer, comparació i analogies amb l'actual pandèmia, è il titolo dell’intervento di Mauro Mulas (Obra Cultural de l'Alguer).





A causa del Covid la “jornada” sarà on-line, così come la lezione di Carlo Sechi in programma sabato alle 15.00. Sechi, direttore delll’Obra Cultural e protagonista dell’intervista del n. 37 della Corbella, rivista della Plataforma per la Llengua, parlerà della situazione algherese all’interno della programmazione del corso di formazione culturale Introducció als Països Catalans, «Els atacs contra la unitat de la llengua».





Una nuova collaborazione per poter garantire un’attenzione costante per la lingua catalana, tra Plataforma per la Llengua i la storica associazione Obra Cultural de l’Alguer, fondata nel 1985. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina www.uce.cat.

L’Obra Cultural de l’Alguer en col·laboració amb Plataforma per la Llengua organitza la IX Jornada algueresa a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalunya del Nord – estat francés), dissabte 21 d’agost a les 9.00 del maití. L’Obra Cultural de l’Alguer, una de les entitats que han donat vida a la Fundació UCE, ha previst 3 intervents, amb l’objectiu de fer conèixer la realtat local al públic del domini lingüístic català.





La UCE a Prada de Conflent arriba a la 53a edició i és un fondamental punt de trobada d'estudents, professors, professionals, polítics i artistes, que venen dels diversos territoris dels països de llengua catalana.





Obrirà la Jornada Antoni Torre, delegat a l'Alguer del president de l'Institut d’Estudis Catalans, amb la relació intitulada Punta del Lliri (l'Alguer), acció per la defensa de un dels més importants oasis naturalístics del Mediterrani. Continuarà Irene Coghene, representant de Plataforma per la Llengua amb “El segell" campanya algueresa per l'etiquetatge en català.





Quinto Tiberio Angelerio, La peste del 1582 a l'Alguer, comparació i analogies amb l'actual pandèmia, és lo títol de l’intervent de Mauro Mulas (Obra Cultural de l'Alguer). A causa del Covid la jornada serà en-línea, com la llició de Carlo Sechi en programa a les 3.00 de la tarda de dissabte. Sechi, director de l’Obra Cultural i protagonista de l’entrevista del n. 37 de la Corbella, revista de Plataforma per la Llengua, parlarà de la situació algueresa a dins de la programació del curs de formació cultural Introducció als Països Catalans, «Els atacs contra la unitat de la llengua».

Una nova col·laboració, per poder garantir una atenció constant per la llengua, entre Plataforma per la Llengua i la històrica associació Obra Cultural de l’Alguer, fundada lo 1985. Per més informacions, visitau la pàgina www.uce.cat