Castelsardo: scuola estiva di giornalismo culturale - A settembre "Connessioni da ricostruire"

In collegamento Zoom dall'Archivio Storico e Biblioteca Comunale di Castelsardo (Sardegna, Italia) e in direttaYoutube su InschibbolethTV





Da mercoledì 1 a giovedì 2 settembre 2021





Visto il protrarsi dell’emergenza dovuta alladiffusione del Covid-19 e considerata l’incertezza sui tempi della stessa, l'associazione ha deciso di svolgere la Scuola estiva in diretta web al fine di tutelare la salute dei relatori e del pubblico, riservando la possibilità per lo desiderasse epotesse, di partecipare in presenza. L'iniziativa sarà, in ogni caso, interamente trasmessa in diretta sul canale youtube InschibbolethTV e rimarrà visibile in differita. A tutti gli iscritti sarà garantita la possibilità di intervenire nelle discussioni attraverso la piattaforma Zoom.





Il programma dell'evento:





"Mercoledì 1 settembre 2021 dalle 15.30 alle 18.30 - Modera: Antonio Grizzuti (La Verità). Intervengono: Lorenzo Castellani – Ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche alla Luiss di Roma.

L’ingranaggio del potere. Tecnica, scienza epolitica durante e dopo il Covid. Ferdinando Ametrano – Docente e direttore scientifico del Crypto Asset Lab dell'Università Milano Bicocca -Bitcoin e oltre: l'ontologia della moneta tra reale e virtuale.

Alle 18.30 – Incontro con gli autori

Presentazione del catalogo Carlo Benvenuto. L’originale, Mart 2020, con Carlo Benvenuto e Martino Cervo.

Ferdinando Ametrano presenta il libro Dal sesterzio.