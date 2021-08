Sabina Guzzanti sbarca all'Asinara con il suo attualissimo "La disfatta dei sapiens"

Ironico, visionario, profetico, entusiasmante: è 2119 La disfatta dei Sapiens (HarperCollins), il romanzo di esordio di Sabina Guzzanti, nuova prestigiosa ospite di Éntula. Domenica 22 agosto l’autrice, attrice e regista romana è ospite col suo libro del festival Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il festival letterario diffuso per la Sardegna di Lìberos, si tiene nella cornice dell’arena Fornelli, alle 19, con la partecipazione di Giovanni Mori. L’Indomani, lunedì 23 agosto, Guzzanti arriva a Ploaghe, per una presentazione, alle 21, nel cortile del Convento dei Cappuccini, in conversazione con lo scrittore Gianni Tetti. Martedì 24 agosto l’autrice conclude il suo tour di presentazioni a Fordongianus. Qui è attesa alle 21.15 nella piazza della Casa Aragonese, in un incontro con Jimmy Spiga.

Il Libro – Dopo i successi a teatro, al cinema, alla televisione, Sabina Guzzanti esordisce come narratrice. Lo fa con un romanzo che da un lato guarda alla grande letteratura distopica classica (da 1984 a Farenheit 451) e dall’altro affronta temi di straordinaria modernità, quali il mutamento climatico, la concentrazione della ricchezza, la dipendenza dalla tecnologia. 2119 - La disfatta dei Sapiens è divertente e appassionante, sperando che non risulti profetico (gli accenni alle pandemie sono stati scritti nel 2019). Il debutto letterario di una grande intellettuale italiana che, con la consueta ironia, coglie questioni fondamentali e fa riflettere.

È il 2119 e la situazione, sul pianeta Terra, non è delle migliori… Ma un gruppo di eroi è in lotta per salvare il futuro. Anno 2119. Dopo una lunga serie di catastrofi ambientali, pandemie e sconvolgimenti di ogni sorta i superstiti sono stati costretti a sottomettersi a un regime ingiusto ma stabile, liberamente ispirato al feudalesimo. La società è formata da un centinaio di milioni di arcimiliardari onnipotenti e tre miliardi di migranti ambientali senza diritto di voto, raggruppati in grandi campi di accoglienza, sui lembi di terra risparmiati dall’innalzamento delle acque. Fra i ricchissimi la fanno da padroni gli azionisti del Consorzio delle multinazionali che controllano il web. Gli unici che si oppongono al Consorzio sono i giornalisti di Holly, il solo organo di informazione concepito e scritto da esseri umani invece che da robot. E quando il Consorzio sta per mettere in rete un nuovo algoritmo, in grado di eliminare definitivamente il libero arbitrio, le poche speranze di salvezza sono nelle mani di Tess, bistrattata redattrice di una rubrica sui gattini… Accanto a Tess e agli altri giornalisti di Holly, incontreremo famiglie di migranti europei e newyorkesi, ingegneri del marketing e dei big data, azionisti spietati e riccastri spiantati, bambini e algoritmi, hackers e haters. E saranno tutti coinvolti da una catena di avvenimenti che può portare alla fine della specie che si è autodenominata Sapiens…

L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.