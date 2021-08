Alghero: giovedì nel chiostro di San Francesco "The French Connection"

Martedì 24 agosto alle 21, nel chiostro di San Francesco, I Sileni, ensemble di flauti composto da Vanna Sanna, Alberto Sannia, Letizia Pirino, Matteo Sechi, Nicola Roggio, Luigi Pinna, Aurora Bellu e Martina Porcheddu, eseguiranno Quartetto sinfonico per 4 flauti op. 12 di Reicha, Ouverture da Le Nozze di Figaro di Mozart, Ouverture dal Barbiere di Siviglia di Rossini, La Moldava di Smetana, Flûte Legeres da Flûte en vacances per ensemble di flauti di Castéréde. Lunedì 30 agosto, ancora nel chiostro di San Francesco alle 21, il quintetto di fiati Shardana (Tony Chessa flauto, Sara Pisano oboe, Michele Garofalo corno, Giovanna Virdis fagotto, Marcello Melis clarinetto) proporrà un programma con i brani Divertimento di Haydn, Antiche Danze ungheresi di Farkas, Golliwogg’s cake walk di Debussy, Trois pieces breves di Ibert, Five easy dances di Agay e Offerta musicale di Rota. All’ingresso e durante i concerti saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.

Il Quartetto Enarmonia (Alessandro Puggioni violino I, Alessio Manca violino II, Gioele Lumbau viola, Francesco Abis violoncello) proporrà un doppio concerto, dedicato ai due grandi del Classicismo viennese di fine XVIII secolo, Mozart e Haydn: alle 19 “Viaggio tra le sonorità del Classicismo”, con l’esecuzione del Quartetto per archi n. 3 in sol maggiore KV 156 di W.A. Mozart e del Quartetto per archi in do maggiore op. 76 n. 3 Hob III:77 “Kaiserquartett” di F.J. Haydn, con il secondo movimento sulla cui melodia, già utilizzata dallo stesso compositore in Gott erhalte Franz den Kaiser, fu adattato nel 1841 il testo dell’inno tedesco Deutschlandlied; alle 20 “Mozart e Haydn: i padri del quartetto a confronto”, con il Quartetto per archi n.6 in si b maggiore KV 159 di Mozart e la riproposizione del Quartetto per archi in do maggiore op. 76 n. 3 Hob III:77 “Kaiserquartett” di Haydn.