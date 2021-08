Bingo Bongo arriva in piazza Sella a Iglesias - Inarrestabili i Barbariciniridicoli

Uno spettacolo anche interattivo, con il coinvolgimento diretto degli spettatori nella gara e in alcuni giochi di bolle”. L’appuntamento si inserisce nel fitto calendario estivo di eventi organizzato dalla Compagnia teatrale di Ottana I Barbariciridoli in collaborazione con le amministrazioni comunali. Oltre ai quattro festival teatrali di Sennariolo, Montresta e Borore e Ottana, il gruppo si è esibito e si esibirà ancora per tutto il mese di agosto e settembre in numerose piazze dal nord al sud dell’isola. La sua attività è improntata principalmente sul filone dell’intrattenimento comico ma non mancano anche le rappresentazioni che veicolano importanti messaggi sociali. Gli eventi sono gratuiti. Sono resi possibili grazie al contributo economico delle amministrazioni comunali interessate, della Fondazione di Sardegna e della Regione Sardegna.

Seconda tappa nel sud Sardegna, a Iglesias, per la Compagnia Teatrale dei Barbaricirdicoli. Dopo lo spettacolo itinerante, del 13 agosto scorso, con “Giarrettiere e Tacchi a Spilla” arriva il 19 agosto alle 20,30 in piazza Sella “Bingo Bongo e la partita di bolle di sapone”, spettacolo comico e di bolle di sapone con la regia di Tino Belloni e gli attori Roberto Piredda, Mattea Cherubini e Maddalena Solinas. “Attraverso la valorizzazione di uno tra i giochi più belli al mondo quale la creazione delle bolle di sapone – spiega Tino Belloni -, proponiamo agli spettatori l’esperienza stupefacente di una rappresentazione in cui la fantasia e la creatività sono il motore di una perfetta macchina teatrale il cui tema di fondo è la spettacolarità e la poesia della leggerezza.