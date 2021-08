Un Ferrragosto speciale sulla Terrazza dell'Esagono: i Santa Fè

Alle ore 22,00 comincerà un concerto atteso dagli appassionati di musica gitana. In apertura di serata il musicista e

cantautore Federico Piras presenterà in anteprima le tracce del suo nuovo disco di canzoni galluresi.









Una formazione nata per volontà di Virgilio Zinnarosu, grande appassionato di musica latino americana. Oggi la formazione comprende : Marco Giola al basso, Cristian Pinna chitarra ritmica e voce, Gianni Scanu chitarra ritmica e cori, Virgilio Zinnarosu, chitarra solista e voce, Simone Giola batteria e percussioni, Carmelo Delogu, chitarra ritmica e voce. Suonano in Francia e dopo avere incontrato i Gispy King, diventano gitani a tutti gli effetti affinando le tecniche di rumba catalana. Suonano ovunque, spesso accompagnati da ballerine di flamenco, da nord a sud dell’Italia le loro chitarre sono riconosciute e riconoscibili, grazie anche ai dischi che vendono con facilità.





Girano l’Europa, l’Italia, lavorano anche oltre oceano, ma la Sardegna rimane il luogo amato, tante serate, ma anche tanta beneficienza. Accompagnano il film “Ovunque proteggimi” di Bonifacio Angius. Il loro carnet degli appuntamenti è fitto di impegni in giro per l’Italia, un vero privilegio averli a Sant Teodoro per la Rassegna Live dell’Esagono.





A partire dallo scorso 25 giugno ogni settimana, la terrazza dell’esagono accoglie una originale Rassegna Live e i grandi nomi della scena Blues . Si sono esibiti di fronte alla spiaggia di Cala D’Ambra: I Pina Up ( Pina Muroni, Luca Deriu Rostyslav Pranchun ) I Bad Blues Quartet, gli Shardafrica, i Nuoro Swing Pioneers e Lakeetra Knowels e Paolo Bonfanti . Denise Gueje e Rita Casiddu (Lady sing the blues), Lakeetra Knowless. Un cast eccellente per un pubblico che ha dimostrato di gradire la qualità delle scelte di Carlo Sezzi e l’ospitalità dell’Esagono. Nel rispetto dei protocolli anti-covid è gradita la prenotazione, cliccando sul sito https://www.hotelesagono.com/concertisanteodoro2021/