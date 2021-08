Curcuris: venerdì a Casa Pilloni si inaugura la mostra fotografica concorso "Uomoenatura"

Proseguono a Curcuris (Or) gli appuntamenti del festival comunitario "Uomo e Natura", nato dall'impegno dell'amministrazione comunale e del sindaco Raffaele Pilloni, con l’obiettivo di accrescere la coesione sociale attraverso mirate azioni culturali che, in questa prima edizione, propongono un’ampia ed eterogenea riflessione sui vari profili del rapporto tra uomo e natura.

Venerdì 13 agosto nella Casa “Eredi Pilloni” si terrà l’inaugurazione dell’esposizione fotografica “UOMOENATURA”: il concorso (la cui premiazione si terrà venerdì 3 settembre), si inserisce nel filo rosso del tema del festival, e presenta un titolo volutamente privo di soluzione di continuità tra le parole, per esprimere la dimensione più profonda del rapporto tra l’essere umano e lo spazio che lo avvolge, perennemente sospeso tra identificazione (uomo è natura) e autonomia (uomo e natura). L’iniziativa si propone, attraverso le immagini fotografiche, di indagare sul piano artistico questo complesso rapporto e sarà accompagnato dalla musica dall'esibizione “Guitar styles” del chitarrista e artista di Curcuris Andrea Puxeddu.

Alle 22 gli appuntamenti della giornata proseguiranno nella piazza Santa Maria con la formazione il gruppo musicale "Piel Canela" composta dagli artisti Guillermo Espinosa e Yoris Beltran, abili nell’esplorare le sonorità cubane, spingendole verso territori non convenzionali. L’evento si inserisce all'interno della rassegna "Tra cortili, giardini e piazzette" organizzato dall'Associazione culturale "Palazzo d'inverno" con il patrocinio del Consorzio turistico "Due Giare".

Sardegna e Sicilia si incontreranno giovedì 19 agosto a Curcuris, nella cornice di Casa Pinna-Spada, luogo ideale dove potranno dialogare in musica la pianista, compositrice e direttrice d’orchestra Cettina Donato e la clarinettista e compositrice Zoe Pia – evento in prima assoluta realizzato in collaborazione con il festival Pedras et Sonus - in un incontro sonoro al femminile tra le due grandi isole del Mediterraneo, per una navigazione sulle onde dei brani originali delle due artiste.

Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Curcuris, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro-Loco di Curcuris guidata dal suo presidente Mauro Zucca.

IL LUOGO - Curcuris è un piccolo e tradizionale borgo dell’Alta Marmilla che dista 45 chilometri da Oristano e 75 da Cagliari, nella Sardegna centro-occidentale. Il suo centro storico è fatto di selciati e tipiche case in pietra, ed è circondato da splendidi paesaggi collinari che si stringono tra il Monte Arci e la Giara. Un piccolo centro ricco di storia (che conserva intatte le tracce di epoca nuragica, pre-nuragica, romana, fenicio punica e della dominazione spagnola) e fortemente ospitale, in cui sono ancora fortemente radicate le tradizioni religiose e civili.