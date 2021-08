Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei avrà una sezione al Sarajevo Film Festival

La sezione dedicata al festival Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei, diretto dal regista bosniaco Ado Hasanovic, con una collaborazione con il Sarajevo Film Festival nata nel 2018, prevede sette cortometraggi di registi italiani, selezionati tra quelli presentati nella passata edizione del festival sardo, che si è tenuta dal 3 all'8 dello scorso dicembre (in modalità streaming, per via dell'emergenza sanitaria): "No, I don't want to dance!" di Andrea Vinciguerra; "Issa" di Stefano Cau; "J'ador" di Simone Bozzelli; "Solitaire" di Edoardo Natoli; "Inverno" di Giulio Mastromauro; "En rang par deux" (Un incontro con Aliou e Afif) di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini; "Male fadàu" di Matteo Incollu. Intanto la macchina organizzativa di Passaggi d'Autore è già al lavoro per la prossima edizione (la diciassettesima) del festival, in programma a Sant'Antioco dal 3 all'8 dicembre.