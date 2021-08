Cultura Vignola Mare: lunedì la presentazione dell' "Eredità" di Donatella Bianchi

Entra nel vivo la decima edizione della rassegna letteraria “I monumenti incontrano la lettura”, organizzata dalla cooperativa CoolTour Gallura. Il prossimo appuntamento sarà di quelli da segnare in agenda: lunedì 9 agosto, dalle 21,30, nella piazzetta di Vignola Mare ad Aglientu, Donatella Bianchi presenterà il suo libro “L’eredità del mare”. La presentatrice Rai del seguitissimo programma “Linea Blu” e presidente di WWF Italia racconterà la sua ultima fatica letteraria ma illustrerà anche le tante iniziative che svolge nel suo ruolo istituzionale e legate soprattutto alla salvaguardia del mare. L’evento è gratuito e vede ancora la presenza di posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria e si può contattare il numero di telefono: 392-0547979. La presentazione del libro si svolgerà in occasione dei festeggiamenti per la Bandiera Blu conferita alla spiaggia di Vignola Mare. In base alle vigenti norme anti COVID-19, l’ingresso all’evento sarà consentito solo a chi sia in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) contenente il QR Code, da mostrare all’ingresso assieme ad un documento di identità. Il Green Pass viene inviato anche a coloro che abbiano ricevuto solo la prima dose di vaccino. In ogni caso l’ingresso sarà consentito anche a tutti coloro che abbiano eseguito un tampone entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della serata. La certificazione verde sarà richiesta a tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni compiuti.