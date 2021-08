Alghero: dal 17 di Agosto oltre un mese di eventi con "Dall'altra parte del Mare"

Quasi quaranta scrittori, cinque lingue parlate (italiano, inglese, francese, spagnolo e iraniano) cinque diverse location (oltre ad Alghero, quest’anno ci sono anche Putifigari, Florinas, Ossi e Montresta): il festival Dall’altra parte del mare, organizzato da Associazione Itinerandia ha preso il via lo scorso gennaio con una serie di anteprime, e giunge adesso nel vivo dell’ottava edizione con un mese e mezzo di incontri a cadenza quasi giornaliera dal 17 agosto al 26 settembre. In programma ci sono presentazioni di libri, saggi e graphic novel, mostre, tavole rotonde, proiezioni, reading, e tante collaborazioni importanti: con la Scuola Holden e con Oblomov, editore ospite dell’ottava edizione, con i festival Florinas in giallo, Di:Segni, Marina Cafe Noir, Street Books e Encuentro.





Realizzato con il sostegno di Regione Sardegna,Fondazione Alghero, Amministrazione Comunale di Putifigari, e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Alghero e dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Dall’altra parte del mare rinforza la sua vocazione internazionale con numerosi autori stranieri – la giornalista di origini iraniane Farian Sabahi e la scrittrice americana Liz Moore, per citarne solo due –– e un focus di quattro giorni a settembre sulla letteratura di lingua spagnola. Focus reso possibile da una nuova importante collaborazione con lo scrittore Bruno Arpaia e il festival “Encuentro” di Perugia, per il quale arriveranno ad Alghero, tra molti nomi di primo piano, anche lo scrittore, sceneggiatore e regista messicano Guillermo Arriaga e la poetessa cilena Carmen Yáñez.









Pur guardando lontano, Dall’altra parte del mare non perde però mai di vista la storia e la bellezza del territorio che lo ospita. L’ottava edizione sarà inaugurata infatti (il 17 agosto alle 21) con l’apertura in notturna, in via eccezionale per il festival algherese, della villa romana di Sant’Imbenia, nella Baia di Porto Conte, grazie alla collaborazione e alla partnership con il Parco Naturale di Porto Conte. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Pre-occupiamoci della nostra storia – Azioni di cittadinanza attiva per il recupero e la valorizzazione della Villa romana di Sant’Imbenia”.





«Tutti gli anni il festival si apre con un evento intitolato “Il passato davanti a noi”, che quest’anno sarà un omaggio allo storico Guido Clemente, uno dei massimi studiosi internazionali di storia romana, scomparso lo scorso febbraio, con il quale abbiamo avuto l’onore e il privilegio di collaborare fin dalla prima edizione» spiegano gli organizzatori del festival. All’evento parteciperanno il Rettore Emerito dell’Università di Sassari Attilio Mastino, con un intervento dal titolo “Il Golfo delle Ninfe, la bellezza della Sardegna romana, le eredità oggi, nella visione di Guido Clemente”, e il fumettista e vignettistaripe Sergio Staino ricorderà Guido Clemente e converserà con Daniela Preziosi del suo libro “Storia sentimentale del P.C.I.”.





Al territorio, in questo caso urbano è dedicata anche la tavola rotonda "Rigenerazione urbana sostenibile” (il 18 alle 19.30, Piazzale Lo Quarter), organizzata dall’Ordine degli architetti pianificatori di Sassari, e la mostra di progetti “Rigenerazione urbana sostenibile”. Sempre il 18, alle 21.15, la giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra converserà con Bianca Pitzorno del suo romanzo “Tutto da vivere” (Solferino 2021).





Il 19 agosto il festival si sposta a Putifigari, dove Sergio Staino (alle 21 in piazza Boyl) presenta “Quel signore di Scandicci”, un’antologia in cui il vignettista ripercorre i momenti cruciali della propria vita (dalla nascita del suo alter ego Bobo ai funerali di Berlinguer all’addio a l’Unità) e l’attrice Iaia Forte (alle 22) legge “La storia” di Elsa Morante (Emons), con interventi musicali di Francesco Santino Scognamillo. In collaborazione con l'Istituto Musicale “G. Verdi” di Alghero.





Il 20 agosto alle 10.30, al Parco Tarragona di Alghero, Dall’altra parte del mare propone un workshop di scrittura creativa (che prosegue anche il giorno dopo) condotto da Raffaele Riba, scrittore e insegnante presso la Scuola Holden. La partecipazione è g r a t u i t a e r i s e r v a t a a u n m a s s i m o d i 2 0 i s c r i t t i ( p r e n o t a z i o n i : associazioni.itinerandi@gmail.com). Ai bambini è dedicato invece l’incontro delle 18 con Claudia Fachinetti e la sua “Ninna, un piccolo riccio con un grande cuore” (Piemme), scritto a quattro mani con Massimo Vacchetta. Poi il festival si sposta al Piazzale Lo Quarter, dove Sara Colaone (alle 21) parla del suo fumetto “Evase dall'Harem”, pubblicato da Oblomov, editore ospite dell’ottava edizione di Dall’altra parte del mare, e Paolo Nori (alle 22) del libro con il quale è candidato al Premio Campiello, “Sanguina ancora” (Mondadori).





Il 21 agosto, i più giovani non vorranno sicuramente perdersi l’incontro al Parco Tarragona (alle 18) con Andrea Napodano, più conosciuto come Sotomaior10TV il fondatore dell’omonimo canale YouTube seguitissimo da bambini e adolescenti. Di sera, alle 19.30, nello spazio all’aperto della Libreria Cyrano Stefano Sgambati conversa con Ignazio Caruso del suo romanzo “I divoratori” (Mondadori). Poi il festival si sposta a Lo Quarter per l’incontro dal titolo “Storia e storie di Yemen e Iran” (alle 21), con la giornalista di origini iraniane Farian Sabahi, docente di Relazioni internazionali del Medio Oriente all’Università della Valle d’Aosta, collaboratrice del Corriere della sera e il manifesto, autrice del libro “Storia dell’Iran 1890-2020” (il Saggiatore). A conversare con lei ci sarà il giornalista Giacomo Mameli. Infine, alle 22, Paolo Crepet, accompagnato da Paolo Milia, racconta il suo saggio “Oltre la tempesta”. Paolo Crepet tornerà anche il 22 agosto alle 20 al Parco Fundone di Ossi.





Protagonisti il 22 agosto, nel piazzale Lo Quarter, sono Mirko Zilahy (alle 21), che arriva ad Alghero - grazie a una collaborazione con Florinas in Giallo – per presentare il suo libro “L’uomo del bosco” (Longanesi) e il fumettista Davide Toffolo con la graphic novel “Comerubare un Magnus”, pubblicato da Oblomov, editore ospite del festival.





L’ultimo incontro di agosto per Dall’altra parte del mare è quello del 25 con la scrittrice Vanessa Roggeri e il suo nuovo romanzo “Il battito dei ricordi” (Rizzoli). Tra gli ospiti di settembre si possono già anticipare la scrittrice americana Liz Moore (in collaborazione con il festival Marina Cafè Noir), lo scrittore e regista messicano Guillermo Arriaga, la poetessa cilena Carmen Yáñez, e ancora Giovanni Impastato, attivista e scrittore fratello di Peppino Impastato, e l’illustratore Paolo Barbieri.