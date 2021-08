Quartu Sant'Elena: ultimi appuntamenti di "Cammei Contemporanei"

Sarà incentrata sul tragico genocidio in Rwanda nel 1994 la quarta e ultima serata del Festival “Cammei Contemporanei”, rassegna dedicata al Maestro Franco Oppo. Anche la conclusione del cartellone si svolgerà nel Chiostro di Sant'Agata, nell'Antica Casa Olla, in via Eligio Porcu 29 a Quartu Sant'Elena.





Sabato 7 agosto, dalle ore 20.45, con “Prima della Prima”, ci sarà uno spazio in cui i Maestri Fabrizio Casti e Sandro Mungianu presenteranno la musica. Anche in questa tappa a far da cornice importante al Festival “Cammei Contemporanei” ci sarà il contributo della Cantina “Trexenta”. E pure stavoltal'esperta farà conoscere e degustare, un vino appositamente abbinato allamusica in programma.





Alle 21.30, sul palco di Casa Olla, il concerto vedrà al centro il progetto sulle tematiche della lotta tra Hutu e Tutsi, un genocidio fra i più sanguinosi che hanno segnato la storia dell'Africa nel XX secolo. Per questo i Maestri daranno vita ad uno spettacolo tra musica e immagini, elettronica e tradizione: composizioni originali che non mancheranno di stupire.

Per motivi di sicurezza sanitaria per l'ingresso – il cui costo è di 5 euro – sarà obbligatoria la prenotazione chiamando il 351/8113531.