Da Mamoiada a Orgosolo, ‘Abitare Connessioni’ prosegue nel cuore della Barbagia

Oggi, venerdì 6 agosto, il Festival dei Borghi - ideato da Sardarch, vincitore dell’avviso pubblico ‘Borghi in Festival’, promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura - propone alle 18.30 il viaggio itinerante di Cristian Chironi, con la sua ‘Barbagia Drive’.





In Piazza Caduti in guerra, alle 19, per lo spazio Agorà, Enrica Puggioni (manager culturale), Maria Paola Zedda (curatrice artistica), Gabi Scardi (curatrice e critico di arte contemporanea) ed Emmanuele Curti(archeologo e tessitore di reti lunghe) si confronteranno sul tema ‘Produzioni culturali nell’epoca delle nuove committenze’.





Alle 20, per Rifare il Mondo, in Piazza Auditorium, ‘Mano che passa e voci che tessono’, installazione performativa di Claudia Losi Alle 21.00, per la grande musica, ‘Suoni dalla Barbagia, operisti in salotto’, concerto per pianoforte e voci della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Appuntamento in via Nuoro.

A seguire, in Piazza Caduti in guerra, i Canti a Tenore.

COLLABORAZIONI. ‘Abitare Connessioni’ è realizzato anche grazie alla collaborazione della Fondazione Nivola, della Fondazione di Sardegna, del Museo delle Maschere mediterranee di Mamoiada, della Scuola di Economia Civile, dell’Istituto Europeo di Design IED, della Fondazione Teatro Lirico, dell’Università di Cagliari, della Rete Fainas, di Confcooperative Nuoro Ogliastra, della Fondazione Sardegna Film Commission, del Distretto culturale del Nuorese, Gal Barbagia.

Il sistema di prenotazione per gli spettacoli e le esperienze è realizzato in collaborazione con i local expert diPortale Sardegna.

La start up We are Shardana sostiene il festival con il Pass Connessioni, strumento digitale che raccoglie i consigli dei locali, dotando i partecipanti di una guida al territorio e di una scontistica sugli ingressi ai Musei, con informazioni sui ristoranti tipici, gli artigiani, i produttori enograstronomici di 13 Comuni del Nuorese.