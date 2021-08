Life After Oil International Film Festival: sabato i disastri di Sarroch

Il festival è organizzato dall’associazione Life After Oil con il contributo e il supporto logistico e organizzativo di: Fondazione Sardegna Film Commission, Por-Fesr Sardegna 2021-2027, Regione Autonoma della Sardegna, Repubblica Italiana, Unione Europea Con il Patrocinio ed il contributo di: Apulia Film Commission, Comune di Brindisi (BR), Comune di Villanovaforru (SU), Fondazione di Sardegna, Medicina Democratica Con il Patrocinio di: Comune di Oristano (OR), Comune di Ottana (NU), Comune di Pattada (SS), Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cagliari (CA), MITE Ministero della Transizione Ecologica, MIC Ministero della Cultura, Regione Puglia In collaborazione con: Animas de Sardinia di Gian Paolo Marras Ottana (NU), Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu S.T.Gallura (SS), Associazione Culturale TiConZero Cagliari (CA), Associazione Pro Loco Villanovaforru (SU), Be Project Lecce (LE), Ceramiche Sale di Alessio Sale S.T.Gallura (SS), Consulta Giovani di Villanovaforru (SU), Cooperativa Servizi Sociali, Capo d'Orlando (ME), Emergency Gruppo di Sassari, FINS Federatzione Isport Natzionale Sardu, Grandi Luci di Tony Grandi Sassari (SS), Italia Nostra, Parco e Museo Genna Maria Villanovaforru (SU), Polisportiva Villanovaforru, Posada Film Festival Posada (NU), Sardex Pay Serramanna (SU), Sportello Linguistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, Spunk Srl Sanluri (SU), Subiddanoesu Villanovaforru (SU), Turismo in Marmilla Soc. Coop. Villanovaforru (SU) e WWF Sassari.

Un riconoscimento che farà parte anche delle prossime edizioni, affiancando il Premio Giuseppe Ferrara (intitolato al grande regista che è stato presidente onorario dell’associazione Life After Oil) riservato ai lungometraggi a tematica ambientale. In attesa dell’inizio del festival parte intanto sabato 7 agosto un ciclo di proiezioni a Villanovaforru, paese diventato la base della manifestazione in Sardegna dopo le esperienze negli anni passati a Martis, Stintino, Ottana, Cagliari, Santa Teresa Gallura. In Piazza Costituzione, alle 21.30, sarà proiettato “Oil” di Massimiliano Mazzotta. Il documentario d’inchiesta sulle devastazioni ambientali e i danni alla salute causati dalla raffineria della Saras agli abitanti di Sarroch, realizzato nel 2009, è un po’ il padre del festival nato qualche anno dopo. A introdurre la proiezione, insieme al regista, sarà il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis. Venerdì 13 e venerdì 20, sempre di agosto, saranno proposti una serie di cortometraggi con l’introduzione, rispettivamente, di Federico Leonardi e Matteo Mandis. A chiudere queste anteprime, il 27 agosto, sarà il documentario “Riders of Destiny” di Michael Niermann, che si sofferma sul mercato dei piccoli fantini nell’isola di Sumbawa, in Indonesia.