Cultura Bandiera Gialla a Casa Olla: tributo a Lucio Dalla

Saranno i “Viaggi Organizzati”, la tribute band di Lucio Dalla, ad aprire ufficialmente l'edizione 2021 del “Bandiera Gialla Music Festival”, come da tradizione organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta. Domenica 8 Agosto, dalle ore 21.30 sul palco dell'Antica Casa Olla, a Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 29, il gruppo composto da Flavio Secchi (voce e chitarra acustica), Mauro Mulas (Tastiere), Massimo Satta (Chitarra elettrica), Alessio Povolo (Basso) e Daniele Russo (Batteria), presenteranno al pubblico i brani più noti dell'indimenticabile artista bolognese. Sul palco, sia domenica che nei prossimi appuntamenti, saliranno i giovani allievi della Scuola Civica di Musica “L.Rachel”. Anche in questa edizione 2021 infatti i ragazzi arrivano a questo appuntamento dopo un anno di studio e preparazione, avendo la possibilità di inserirsi in un festival ufficiale come artisti, non più come studenti che si cimentano nel saggio di fine anno. Gli altri appuntamenti previsti in rassegna: i concerti del gruppo “Il Mito di Lucio” - tribute band di Battisti (25 Agosto), “La Città di Notte (27 Agosto), Tributo alla Musica pop rock (4 settembre), Kor/Vocal Ensamble (5 settembre). Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l'ingresso, il cui costo è di 5 euro, prevede la prenotazione obbligatoria al 354/8113531