Sassari Estate al Devilla: sabato danza e jazz

Due danzatori e un batterista jazz insieme sul palco per una session che fonde musica e

movimento corporeo sulle ali dell’improvvisazione. Si intitola “NEL FLUSSO Impro Drum & Dance”, la performance che Dario La Stella e Valentina Solinas di Senza Confini Di Pelle e il batterista Antonio Baldinu portano nell’Anfiteatro del Polo Tecnico Devilla, in via Monte Grappa, sabato 7 agosto alle ore 21, all’interno del cartellone di Sassari Estate.





NEL FLUSSO utilizza l’improvvisazione come strumento per la composizione istantanea di musica, danza e testi. I tre performer in scena, in continuo dialogo, generano una successione di panorami drammaturgici sempre differenti, accompagnando il pubblico in un viaggio visivo e sonoro estemporaneo. Musica, danza e testo conversano tra loro componendo un’unità in cui il reciproco ascolto è l’unico legame. In un crescendo di stimoli sonori e visivi, si moltiplicano le narrazioni, si materializzano le immagini. I suggerimenti sono captati, mai annunciati, i cambi di direzione lanciati e lasciati esplodere, i silenzi improvvisi afferrati per generare stupore: è la musica che danza nei corpi che risuonano all’incedere del tempo.





Come sottolinea Dario La Stella, l’incontro dei tre performer sul palco, nasce «nel fluire generato dalla vibrazione, da ciò che dilaga, si propaga e riverbera, nel ciò che siamo quando andiamo oltre il conosciuto. “Nel flusso” è una performance che vuole aprire nuove possibilità, dilatando i confini del puro intrattenimento, svelando una vitalità che non si arresta, non si accomoda, ma fiammeggia e irrompe nello spazio».





“Nel flusso” è una produzione di Senza Confini di Pelle insieme ad Antonio Baldinu, in collaborazione Meridiano Zero, ResPublica, S'ALA - spazio per artist*. Nel rispetto delle norme anti covid è necessaria la prenotazione: promo@senzaconfinidipelle.com, oppure