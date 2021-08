Si sposta a Ottana, mercoledì 4 agosto, il Festival dei Borghi ‘Abitare Connessioni’

COLLABORAZIONI. ‘Abitare Connessioni’ è realizzato anche grazie alla collaborazione della Fondazione Nivola, della Fondazione di Sardegna, del Museo delle Maschere mediterranee di Mamoiada, della Scuola di Economia Civile, dell’Istituto Europeo di Design IED, della Fondazione Teatro Lirico, dell’Università di Cagliari, della Rete Fainas, di Confcooperative Nuoro Ogliastra, della Fondazione Sardegna Film Commission, del Distretto culturale del Nuorese, Gal Barbagia. Il sistema di prenotazione per gli spettacoli e le esperienze è realizzato in collaborazione con i local expert diPortale Sardegna. La start up We are Shardana sostiene il festival con il Pass Connessioni, strumento digitale che raccoglie i consigli dei locali, dotando i partecipanti di una guida al territorio e di una scontistica sugli ingressi ai Musei, con informazioni sui ristoranti tipici, gli artigiani, i produttori enograstronomici di 13 Comuni del Nuorese.

Sempre alle 18.30, la performance itinerante di Andreco, ‘Camminata per il Tirso’, da Orani si sposta a Ottana nella zona industriale ex Legler: l’artista e ingegnere ambientale sarà affiancato dai Tenore Santa Maria Otzana di Ottana e da Mariantonietta Bosu. Alle 20.15, per lo spazio Agorà, la sociologa Marianella Sclavi, il Civic Designer e attivatore territoriale Sebastiano Pirisi, Valentina Torrente e Valentina Porceddu dello studio Mario Cucinella Architects, si confronteranno sul tema ‘Quale futuro per le aree interne?’. L’appuntamento è in piazza Santa Margherita. Alle 21.30, sulla scalinata San Nicola, per Suoni dalla Barbagia, Operisti in salotto, secondo appuntamento del festival con la grande musica proposta dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Per chiudere il ricco programma, alle 22.30, in Piazza San Nicola, la sfilata itinerante delle maschere di Ottana Boes e Merdules.