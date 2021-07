Alghero: a Villa Mosca le "Amiche nemiche"

Martedì 3 agosto nel giardino di Villa Mosca, nuovo appuntamento "Ai margini della notte. Libri e autori in città" organizzato dalla libreria Il Labirinto Mondadori, Associazione Alghenegra e con il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Alle 20.45 con Bianca Pitzorno e Patrizia Sardo Marras sarà presentato il libro scritto a più mani "Amiche nemiche" (Giunti ed, 2021), una raccolta appassionata, nata dalla penna di un gruppo di donne che da anni trasformano il gesto narrativo in segno di speranza, destinando i proventi del loro lavoro comune a un progetto in supporto delle bambine: perché il futuro è nelle loro mani.I proventi di questo libro sono interamente devoluti alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia. www.busajo.org.





Ingresso libero con registrazione all'ingresso. Tuttavia per gestire meglio i posti a sedere, l'organizzazione invita comunque se possibile, a prenotarsi su labirintoalghero@gmail.com oppure chiamando il num 079980496. “Amica del cuore, amica per sempre, amica sorella”, scrive Catena Fiorello Galeano: ciascuna di noi ha avuto nella vita il dono di incontrare una grande amica. Eppure probabilmente a tutte è capitato il brivido di provare per quella “amica geniale” emozioni ambivalenti: in inglese esiste la parola frenemy, che definisce proprio l’amica che si trasforma nel suo opposto. In queste pagine, venticinque amiche scrittrici declinano per noi uno dei temi più appassionanti della letteratura – come della vita vera – in racconti che ne esplorano tutte le sfumature. Alle storie toccanti o spietatissime di amicizie vissute in prima persona si affiancano quelle divenute fatti di cronaca e quelle di alcune delle più memorabili coppie di amiche passate alla storia: Penelope e sua cugina Elena di Troia, la regina Elisabetta I e la piratessa Grace O’Malley, Soraya – ripudiata perché sterile – e Farah Diba, scelta al suo posto per dare una discendenza allo scià, Jacqueline Kennedy e Mary Pinchot Meyer, Marilyn Monroe e Simone Signoret, le tenniste Martina Navrátilová e Chris Evert, ma anche Jo March, Elizabeth Bennet e Rossella O’Hara – amiche di tutte noi lettrici… fino allo scodinzolio delle cagnoline Pepa e Lola, capaci di una fedeltà reciproca che dice tutto senza bisogno di parole.