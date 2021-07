Cultura Sassari: il Festival delle Bellezze porta a Santa Maria le "Voci per i Candelieri"

Sabato 31 luglio, alle ore 20.30 dopo il successo di giovedì 29 luglio, nella spettacolare cornice del Nuraghe Santu Antine di Torralba, il Festival delle Bellezze farà tappa nel Chiostro di Santa Maria di Betlem di Sassari per "Voci per i candelieri". La rassegna, ideata dal Maestro Vincenzo Cossu e condotta dalla giornalista Luciana Satta, vedrà in scena alcune delle corali più prestigiose della Provincia: la corale studentesca città di Sassari e l’Insieme Vocale Nova Euphonia del Maestro Vincenzo Cossu, la Polifonica Santa Cecilia di Sassari (diretta dal M° Matteo Taras), il Coro Boghes e Ammentos di Ittiri (diretto dal M° Piero Murru). Ospite anche il giovane organettista Matteo Foddai. “Voci per i Candelieri” è nato con l'obiettivo di diventare uno degli eventi di punta fra quelli che aprono il mese della “Faradda”, in un luogo, la Chiesa di Santa Maria di Betlem, che rappresenta il cuore della tradizione sassarese. L'evento, patrocinato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dalla FERSACO, è ogni anno accolto con grande gioia e cordialità dai frati del Convento di Santa Maria di Betlem e dal padre guardiano, Salvatore Sanna, che saranno presenti alla serata. ***Gli ingressi saranno gratuiti, ma consentiti fino a esaurimento posti esclusivamente nel pieno rispetto delle vigenti normative anti COVID-19. Tutti gli eventi del Festival si svolgeranno esclusivamente in spazi all'aperto. Per prenotazioni per l'evento di sabato 31 luglio contattare: tel. 3294078638