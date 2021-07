Gli eventi del fine settimana di "Finalmente Alghero"

Ultimo weekend di luglio ricco di appuntamenti ad Alghero grazie al calendario predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'Amministrazione Comunale per l'estate 2021. Da Venerdì 30 luglio e fino all’8 agosto in mostra i manufatti “ I colori dell’Ail ” nella Torre Sulis. Doppio appuntamento per il Festival Delle Terre del Mare : alle 18.30 itinerario di cineturismo a cura di Nadia Rondello, mentre alle 21 nella libreria Cryrano ci sarà la “ Isla bonita, amori, bugie e colpi di tacco " di Nicola Muscas che dialoga con Emiliano Di Nolfo. Sempre alle 21, nel complesso Nuragico Palmavera, prenderà forma “ Troba Amor ” il concerto dell’Ensemble Laborintus.



Sabato 31 luglio nella chiesa di San Michele alle 20.30 ci sarà il concerto finale degli allievi della Masterclass di flauto traverso dell’associazione Musicale Mordenti. Alle 21 nello splendido Mirador Giuni Russo (colle del Balaguer) per il Festival Delle Terre del Mare verrà proposta una performance tra teatro, danza e cinema dal nome “Dreaming Mugoni, segreti e fantasmi”, una produzione “Senza confini di pelle” con la Società Umanitaria. Nella stessa location e per il medesimo festival, ma alle 22.30 ci sarà la proiezione del film “Druk, un altro giro” Thomas Vinterberg. Sempre sabato (ore 21.30) nel piazzale del Quarter ritorna JazzAlguer col concerto dell’Andrea Pozza Trio. Domenica 1 agosto l'atteso spettacolo teatrale “Frammenti Rosa” che prenderà forma al Civico Teatro Gavì Ballero grazie ad una produzione di Bocheteatro a cura della Compagnia Teatro d'Inverno. Maggiori dettagli sugli eventi in programma sono consultabili sul portale www.algheroturismo.it e le pagine social collegate.