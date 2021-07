Nel Giardino dei Gelsi "tutto il teatro che non avete visto" - I danni collaterali del Covid

Prosegue a Cagliari la stagione estiva de Il crogiuolo Il giardino dei Gelsi. Domani, venerdì 30 luglio. si accendono i riflettori di Casa Saddi (in via Toti 24) su Batisfera Teatro, in scena alle 21 ne Lo spettacolo estivo, tutto il teatro che non avete visto.

Lo spettacolo di Valentina Fadda e Angelo Trofa, in scena con Leonardo Tomasi, si muove da una riflessione su come “una parte della vita di tutti sia stata sospesa” in tempi di Covid: un danno collaterale (molto collaterale) di questo strano periodo (molto strano) è stato l'annullamento della stagione teatrale invernale-primaverile del 2021. Molti spettacoli che sarebbero dovuti essere prodotti non sono mai andati in scena; interi cartelloni sono stati annullati; debutti e repliche sono svaniti nel nulla.

In un gioco di specchi riflessi, Lo spettacolo estivo mette in scena tutti gli spettacoli che le restrizioni covid ci hanno sottratto. Una paradossale carrellata di teatro di ogni genere e tipo tra drammi, commedie, reading, teatro danza e teatro ragazzi. Un susseguirsi svagato di scene, tra vizi e virtù del panorama teatrale. Indicibili segreti, un bosco incantato, una burrascosa relazione fedifraga, la poetica vicenda di Orfeo ed un’ermetica compagnia di danza sono solo alcuni degli ingredienti della produzione di Batisfera Teatro, ideata lo scorso anno: una coloratissima girandola di scene per una piacevole e leggera serata, per recuperare tutto il teatro perduto.