Alghero: Fellinopolis al Quarter - La proiezione alle 21

Al termine della proiezione, in programma un incontro con la regista Silvia Giulietti. «Un mondo a parte, - dice la regista - una città immaginaria popolata da personaggi unici, che ha avuto una vita a sé stante, una Fellinopolis». Silvia Giulietti Regista, sceneggiatrice, montatrice, direttrice della fotografia, docente di cinema a Roma e Londra. Negli anni ‘80 entra nel gruppo del direttore della fotografia Nannuzzi, diventando una delle prime operatrici alla macchina da presa. Lavora con Risi, Comencini, Zeffirelli, Sordi e tanti altri. Tra i suoi film: La morte legale (2018), Gli Angeli Nascosti di Visconti (2008), The Universe of Keith Haring (2007), Dov'è la Fenice? (2004), Prima di andar via (2004), Surface (2004). Fellinopolis è il suo ultimo lavoro.

Prosegue con un omaggio al genio visionario di Federico Fellini Cinema delle terre del mare, il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero che sino al 31 luglio animerà le serate della città catalana. Oggi, martedì 27 luglio a partire dalle 22, si proietta Fellinopolis [Italia, 2020, 80’], il film presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma come tributo al grande maestro romagnolo. Nello spazio allestito al Quarter, le immagini di backstage girate su richiesta di Fellini da Ferruccio Castronuovo, le interviste ai più stretti collaboratori che parlano della loro esperienza dietro le quinte dei suoi film, e permettono di scoprire nuovi aspetti dell'uomo, del suo lavoro e del suo processo creativo.