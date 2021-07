La carovana di Cinemadamare arriva a Tempio

"Per il quarto anno consecutivo Cinemadamare gira film in questa città meravigliosa", spiega il direttore Franco Rina, che aggiunge: "il rapporto ormai ben solido tra la nostra Carovana di talenti italiani e stranieri, è ben testimoniata dalla entusiastica collaborazione dell'Amministrazione comunale e dei semplici cittadini, sui nostri tanti set. È un grande orgoglio per noi offrire ai nostri artisti provenienti da tutto il mondo, una immagine così bella della nostra accoglienza".

Proiezioni di film e opere in concorso, domani e martedì sera, a Tempio Pausania, in Piazza San Pietro, a partire dalle ore 21.00 Lunedi, con visione gratuita, il film “Lontano da qui” di Sara Colangelo, in cui una maestra d’asilo scopre il talento immenso di un suo allievo e cercherà ad ogni costo di portare il bambino al successo. Martedì sera, invece, saranno proposti tutti i film cortometraggi che i giovani cineasti del più grande raduno di filmmaker del mondo, stanno girando in questi giorni nel Capoluogo della Gallura. Sugli gli oltre 10 set allestiti da registi provenienti da oltre 30 nazionalità, prevalgono storie che raccontano le tradizioni millenarie di Tempio, con un occhio, però, ben puntato al presente, con tutto il suo carico di apprensione ma anche di speranza. Tanti i luoghi inesplorati scoperti dai filmmaker della Carovana di Cinemadamare, che hanno scovato scorci, aperto sentieri e arrampicato montagne per accedere ai posti più unici e spettacolari di “Tempiu” e restituirne una visione unica da un punto di vista internazionale.