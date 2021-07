Entula porta in Sardegna Gherardo Colombo e Sandro Veronesi (video)

A cominciare dalla sua lunga esperienza come magistrato e dopo anni dedicati a incontrare migliaia di studenti in tutta Italia, nel libro Anche per giocare servono le regole Gherardo Colombo racconta la grande avventura della Costituzione: il contesto storico in cui è nata; le resistenze e le abitudini alla sopraffazione e alla diseguaglianza che ha dovuto abbattere; il principio che la anima (la dignità di ogni persona), segnando una svolta storica epocale; come funziona e perché è stata scritta; chi sono gli uomini e le donne che sono riusciti nell’impresa dopo un lungo lavoro di mediazione, affinché gli scempi della storia non si ripetessero più. Spiega l’autore nel video di presentazione del saggio: “Le regole sono quel complesso di indicazioni, attraverso le quali possiamo, osservandole tutti quanti, vivere insieme. Possiamo arrivare a fidarci l’uno dell’altro. (…) Le regole si osservano soltanto se si è d’accordo con il loro contenuto. E allora ho cominciato a scrivere in modo da comunicare soprattutto ai ragazzi l’importanza dell’andare dentro le regole, del guardarle, del capirle e dell’applicarle, perché si vuole applicarle, non perché si deve”.





Con XY Sandro Veronesi – classe 1959, fiorentino con base a Roma. Con Caos calmo, tradotto in 20 paesi, vince il Premio Strega nel 2006, mentre con Il Colibrì si aggiudica il prestigioso premio letterario lo scorso anno - ha composto un romanzo che tiene col fiato sospeso, e illumina con la forza della scrittura, nella tradizione letteraria di Balzac e Dostoevskij, le ombre più nascoste dell’animo umano. Un albero ghiacciato, di un rosso vivo, pulsante, intriso di sangue. Una strage indicibile si è consumata ai piedi di quell’albero: undici vite strappate da undici cause di morte diverse, avvenute contemporaneamente, in un lampo. I quarantadue abitanti di Borgo San Giuda, travolti dall’onda d’urto di quella scoperta, si ritrovano al centro dell’attenzione mediatica. Semplici testimoni del male, diventano i protagonisti dimenticati di questa storia, e tutti insieme scivolano nella follia. Mète, il giovane protagonista degli Sfiorati, dopo vent’anni è diventato don Ermete, e ora che custodisce il suo segreto sotto la tonaca non può abbandonare i suoi parrocchiani.





Insieme a Giovanna Gassion, giovane psichiatra in fuga da un amore finito, cercherà in tutti i modi di mettere in salvo quel mondo di poche anime perse e mute, che sembrano lontanissime ma che in realtà siamo noi. Pagina dopo pagina sembrerà di entrare in quelle case modeste dove germina la follia, di incrociare quegli sguardi disperati e soli, e infine di sentirsi lievi e salvi, una volta arresi davanti al mistero. I prossimi appuntamenti di Éntula: Il 2 agosto ritorno al festival per Daria Bignardi a Ploaghe con Lalla Careddu, cortile del Convento dei Cappuccini, alle 21, per presentare il suo ultimo romanzo Oggi faccio Azzurro (Mondadori). Il 5 agosto a Valledoria spazio ad Andrea Montovoli col libro Io non sono Grigio (Mondadori). Modera l’incontro, in agenda alle 19 alla frazione La Muddizza, Lalla Careddu. Il 7 agosto nuova tappa a Tiana (Casa Meddìe 18.30) del tour di presentazioni di Carla Fiorentino con Forty. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni (Fandango 2021), nel ciclo di incontri previsto nel concorso LibriLiberi. La scrittrice sarà introdotta da Natascia Talloru.

Due ospiti d’eccezione in arrivo al festival letterario diffuso Éntula. Martedì 27 luglio Macomer accoglie, al Centro Servizi Culturali (UNLA) alle 20, Gherardo Colombo con il saggio sulla grande avventura della Costituzione Anche per giocare servono le regole, prima uscita della nuova collana di Chiarelettere Ri-creazioni. Modera l’incontro Giancarlo Zoccheddu. L’indomani (mercoledì 28 luglio) l’ex magistrato protagonista della stagione di Mani pulite, dedito da anni alla formazione nelle scuole e con i ragazzi, è a Valledoria, con Carla Bassu, nella località San Pietro a mare nell’area pedonale del lungomare, alle 19. I due eventi sono in collaborazione col festival Liquida. Nella stessa giornata (mercoledì 28 luglio) Baunei ospita il due volte vincitore del premio Strega Sandro Veronesi, in conversazione con Francesco Manca sul suo romanzo XY ripubblicato da La nave di Teseo nel 2020. Appuntamento a Santa Maria Navarrese in piazza Principessa di Navarra alle 21.30.