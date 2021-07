Cultura Alghero: concerto della Canepa a Santa Maria

Si conclude stasera sabato 24 luglio alle 21,30 nella cattedrale di Alghero la tourneè estiva dell'orchestra sinfonica del Conservatorio Canepa diretta da Andrea Raffanini . L'orchestra si esibita riscuotendo grande successo e registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento portando così la grande musica classica nei luoghi più noti della cultura e del turismo estivo isolano. L'orchestra di oltre 40 elementi è formata da studenti, ex studenti e docenti del Canepa. Il programma del concerto organizzato in collaborazione con l'associazione Arte e Musica propone musiche di Edward Elgar (Serenata per archi in mi minore op. 20), Gioachino Rossini (Ouverture da L’italiana in Algeri e Ouverture da Il barbiere di Siviglia) e Pietro Mascagni (Intermezzo da Cavalleria rusticana). Il concerto si concluderà con il “Concierto de Aranjuez”,di Joaquin Rodrigo. Alla chitarra il giovane talento sardo, allievo del Canepa: Davide Mascia. L'ingresso è gratuito ma contingentato sino ad esaurimento posti.