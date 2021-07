Cultura Atzara: una mostra e un documentario per "Il pittore tedesco" - Ci sarà anche il nipote: l'attore Ulrich Tukur

Stasera 24 luglio alle 19, l'attore internazionale Ulrich Tukur sarà al Museo Ortiz di Atzara come ospite d'onore per l’inaugurazione dell'esposizione “Richard Napoleon Scheurlen – l’uomo e l’artista” dedicata a suo nonno, uno straordinario pittore che nel 1936 si recò nel vivace paese del Mandrolisai su invito di Filippo Figari, e se ne innamorò al punto da restarvi quindici anni. Ulrich è oltretutto uno dei protagonisti del documentario "Il pittore tedesco" del regista oristanese Antonello Carboni, dedicato alla vita del suo avo in Sardegna, che sarà presentato e proiettato alle 22 in piazza San Giorgio alla presenza dell'attore. Il 25 luglio in piazza San Giorgio sarà proiettato “Seraphine” diretto da Martin Provost, Premio Cesar per il Miglior film 2009, in cui Tukur ha interpretato il ruolo di Wilhelm Uhde al fianco di Yolande Moreau. L'Iniziativa è realizzata dall’associazione Antonio Corriga a cura di Sabina Corriga e Antonello Carboni, con il contributo del Comune di Atzara e della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai.