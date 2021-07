Cultura Il Festival delle Bellezze va a "casa del re": concerto di Ilaria Porceddu

Come ogni anno ritorna l'attesissima tappa nel luogo che ha visto nascere il Festival delle Bellezze, per la direzione artistica del M° Vincenzo Cossu, e giunto alla sua IV edizione: sabato 24 luglio - ore 21 - “Lughes e boghes in Sa Domu De Su Re”. Il canto luminoso della cantautrice Ilaria Porceddu rinnoverà la magia della reggia nuragica con un concerto intimo per voce e pianoforte. Apriranno la serata, condotta dalla giornalista Luciana Satta, i cori del Maestro Vincenzo Cossu, da lui stesso diretti: l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca "Città di Sassari". Questa volta li vedremo in scena con la cantante Francesca Lai in una collaborazione inedita e ricca di suggestioni. Non mancherà, come nelle edizioni precedenti, la Scuola Civica Meilogu, quest'anno con la musica di Manuela Bande (voce) e di Marco Bande (pianoforte). Il Festival delle Bellezze dell’Associazione culturale musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, direttore artistico Vincenzo Cossu, in cui l'arte e la cultura si fondono ai luoghi unici della nostra Isola in un connubio straordinario, è patrocinato e sostenuto dai Comuni di Sassari, Cheremule, Olmedo, Ittiri, Torralba e Cargeghe, dalla cooperativa La Pintadera, dalla Scuola Civica Meilogu, da Mab Teatro e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro.