Porto Torres: in Basilica il concerto di Franco Maggio Ormezowsky

Il nome di Ormezowsky ricorre nelle biografie di tanti talenti violoncellisti italiani che si sono perfezionati con lui, un musicista che ha ancora tanto da dire e in grado di dar vita ad esecuzioni straordinarie nei pezzi complessi come quello schubertiano, suonato con una lievità e raffinatezza senza pari. L’appuntamento di venerdì si inserisce nella XVI edizione di Musica & Natura organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Ormezowsky ha iniziato giovanissimo lo studio del violoncello diplomandosi all'Istituto Boccherini di Lucca e successivamente seguendo i corsi di perfezionamento con G. Cassado e A. Navarra all'Accademia Musicale di Siena. A 14 anni ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale per giovani solisti all'Accademia di Musica di Santa Cecilia. Da quel momento ha iniziato una lunga carriera di successi come solista e con grandi orchestre sinfoniche, d'archi e da camera. Ha suonato inoltre con Salvatore Accardo ed attualmente collabora stabilmente in quartetto con Uto Ughi.

Un musicista d’eccezione, tra i più celebrati a livello internazionale, il violoncellista Franco Maggio Ormezowsky, nato in Italia da madre polacca, salirà sull’antico palcoscenico della maestosa Basilica di San Gavino accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Sanna, pianista di talento nato e formatasi a Sassari. Insieme, venerdì 23 luglio a partire dalle 21, daranno vita ad un concerto dal suono straordinario ed una tecnica impeccabile, con esibizione di brani quali la “Sonata in la minore” di Franz Schubert, nota come Arpeggione, un soprannome dovuto al fatto che, in origine, il brano era destinato ad uno strumento, inventato dal liutaio viennese Johann Georg Stauffer e fortemente sponsorizzato dal virtuoso violoncellista Vincenz Schuster, definito arpeggione, sorta di incrocio fra violoncello e chitarra. Nel repertorio ancora un emblematico compendio del programma per pianoforte e violoncello con “Fünf Stücke Im Volkston op. 12” di Robert Schumann e la “Sonata in mi minore” di Johannes Brahms.