Alghero: stasera concerto nella Chiesa di San Francesco

Si apre il sipario sulla VII edizione del FESTIVAL MELOS, nato nel 2014 per volontà del Saser – Centro Studi Cultura Sarda – e del suo direttore artistico, il pianista e compositore Roberto Piana. Nell'atmosfera intima di uno dei massimi esempi di architettura gotico-catalana in Sardegna, la Chiesa di san Francesco, nel cuore del centro storico di Alghero, giovedì 22 luglio, alle ore 21, la prima serata del Festival accoglierà il concerto del Duo Ellipsis, composto da Alberto Cesaraccio (oboe) e Alessandro Deiana (chitarra). In programma “Dall’America all’Asia”, Viaggio musicale dall'America del sud del Tango e della Zamba argentini all'Armenia di Laurent Boutros, attraverso l’Europa. Musiche di L. Boutros, B. Kovats, A. Yupanqui, A. Cesaraccio, J. L. Merlin e A. Piazzolla. L’evento vedrà la partecipazione dello storico dell'arte Alessandro Ponzeletti. Tutti i concerti del FESTIVAL MELOS saranno presentati dall’attrice Lella Cucca.





Il FESTIVAL musicale "MELOS" è caratterizzato fin dal suo esordio da un format ben definito: La Musica incontra la Storia, l'Arte, la Cultura alla scoperta delle chiese storiche e luoghi di cultura. La programmazione dell'evento, svolta su territorio regionale, nazionale e internazionale e in linea con una mirata operazione di internazionalizzazione, ha voluto investire sulla relazione con altri enti culturali (Istituti Italiani di Cultura all'estero, Circoli sardi in Italia e all'estero) attraverso la promozione dell'arte e la cultura della nostra terra (diffusione patrimonio culturale sardo – musica, letteratura e poesia).





La VII edizione del FESTIVAL MELOS si avvale del patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, del patrocinio del Comune di Sassari e del Comune di Alghero, del contributo della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Alghero.