Danza: al TOff di Cagliari la Compagnia Oltrenotte

Prosegue la rassegna internazionale Logos/Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu, tra danza, teatro, arte circense e performativa, residenze artistiche, cantieri itineranti e sperimentazione, nell’incontro intenso tra corpo e ambiente. Il 24 luglio al TOff, Cagliari, due opere in fase di creazione della Compagnia Oltrenotte di Lucrezia Maimone e Riccardo Serra.





L’indagine artistica ruota attorno all'immaginario rivelatore del sogno, alla vita quotidiana trasposta su un piano metafisico, alla frantumazione dell’io e all’enigma dell’identità, fino alla costruzione di un luogo dove la verità si confonde con l’invenzione. Due progetti in forma di studio che si sviluppano intorno alle tecniche coreografiche, l'acrobatica e la manipolazione d’oggetto, in un dialogo stretto con il pubblico che avrà la possibilità di assistere e partecipare ai progetti in fase di sviluppo e condividere i processi creativi con gli artisti. Alle 21.00 “Eterna”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone, in scena. Violino: Elsa Paglietti; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea, coproduzione: Festival Raid Salerno.





Alle 21.30 “Il Sogno di Giacobbe”, regia e coreografia di Lucrezia Maimone. In scena: Elie Chateignier; pianoforte: Lucia Paglietti; Cappello Pepebianco; allestimento luci e scenografia: Riccardo Serra e Gerardo Gouvela. Produzione Tersicorea. “Durante il processo creativo si crea un’atmosfera per ogni progetto, i musicisti compongono gli ambienti sonori o riproducono brani musicali rivisitandoli per le produzioni. Non sono quasi mai presenti le parole, grazie al gesto possiamo codificare e costruire un linguaggio universale. L’immaginario è il motore di questo studio dove l'oggetto è un generatore di mondi attraverso il quale è possibile ridefinire il concetto di realtà”, spiega Lucrezia Maimone. Info: www.oltrenotte.org

Info, prenotazioni biglietti con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it - tel. 070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 - tersicoreat.off@gmail.com