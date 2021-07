Cultura Villanova Monteleone: "I cuori dei campioni" salgono in collina

Si svolgerà venerdì 23 luglio 2021 a Villanova Monteleone organizzato dall’Associazione Culturale Interrios, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il primo appuntamento della Rassegna “Libriamoci - Liberiamoci: Libri per uscire”. Sarà Luca Telese giornalista radiotelevisivo, opinionista e scrittore, nato due giorni prima che la squadra rossoblù vincesse lo storico scudetto a Cagliari il 10 aprile del 1970 a presentare l’ultimo suo libro “Cuori campioni. La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l’incredibile anno dello scudetto” (Ed. Solferino). All’incontro, che prenderà il via alle ore 20,00 nella Piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu, parteciperà l’ex portiere del Cagliari Renato Copparoni che parlerà dell’inizio della sua carriera in maglia rossoblù così come è raccontata nel libro.