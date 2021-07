Cultura Alghero: alla Mercede il Duo La Bohème per i concerti del Verdi

Giovedì 22 luglio il giardino della Chiesa di N.S. della Mercede ospiterà il primo dei due Concerti dell'Istituto. Ad esibirsi Annamaria Carroni al flauto e Laura Meloni all'arpa che eseguiranno musiche di Chopin, Donizetti, Genin, Rossini e Tchaikovsky. La piccola rassegna è organizzata dall'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Alghero e la Fondazione Alghero in collaborazione con la Parrocchia di N.S. della Mercede. L'Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi, ente senza fine di lucro operante dal 1948, fu costituito per volontà del Consiglio comunale di Alghero e di ottanta cittadini che vedevano nella musica un mezzo e un’occasione per rispondere alle devastazioni della guerra. Da allora è centro di riferimento per la musica di qualità, per l’attività teatrale e per la promozione dell’educazione all’ascolto e all’esecuzione strumentali con corsi rivolti all’infanzia e alle fasce più deboli. Come da statuto, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, orientando la propria attività all’istruzione e alla formazione dei bambini e degli adulti.