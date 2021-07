Cultura Alghero: sabato in Cattedrale concerto dell'orchestra sinfonica del Conservatorio Canepa di Sassari

L’Orchestra ha scelto la città di Alghero per l’evento conclusivo della sua prima tournèe estiva di quattro concerti incominciata il 9 luglio a Nuoro e proseguita con successo sui palchi dei centri del turismo estivo isolano. Un doveroso omaggio che il Conservatorio, prestigiosa Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale del territorio, ha voluto proporre al Sindaco Mario Conoci, all’Amministrazione comunale, alla cittadinanza e ai numerosissimi turisti presenti ad Alghero. L’appuntamento è per sabato 24 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria ad Alghero con ingresso libero ma contingentato secondo le norme anticovid. L’Orchestra diretta dal Maestro Andrea Raffanini e formata da una quarantina di elementi tra studenti, docenti ed ex studenti proporrà un programma incentrato su musiche di Edward Elgar (Serenata per archi in mi minore op. 20), Gioachino Rossini (Ouvertures da L’italiana in Algeri e Barbiere di Siviglia), Pietro Mascagni (Intermezzo da Cavalleria Rusticana) e Joaquin Rodrigo di cui verrà eseguito il celebre concerto per chitarra e orchestra denominato Concierto di Aranjuez. Alla chitarra il giovane talento sardo Davide Mascia cresciuto al Conservatorio Canepa.