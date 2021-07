Cultura Sabato nella Basilica di Ardara concerto del Complesso Vocale di Nuoro

Nuovo appuntamento con "Cantus, musica corale nei musei e nei siti di interesse storico monumentale della Sardegna", VI edizione della rassegna itinerante che vede il Complesso Vocale di Nuoro cantare in alcuni tra i più suggestivi monumenti dell'architettura presenti in Sardegna. Questa volta la cornice è la splendida Basilica di Santa Maria del Regno di Ardara, cappella palatina dei giudici di Torres, ricca di storia, per sabato 24 di luglio .. Considerata la nota contingenza sanitaria, per assistere al concerto è necessario di prenotarsi telefonando o inviando un messaggio (anche Whatsapp) al n. 347 514 9915. L’ingresso è gratuito e sarà utile arrivare con un congruo anticipo sull'orario previsto onde consentire il puntuale inizio del concerto alle 21.