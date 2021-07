Parco di Tepilora: oggi la presentazione di "Annunziata" - Iniziativa di "E-state a Lodè"

La presentazione dell’opera, curata dal Comune di Lodè, la Biblioteca Comunale e il CEAS Montalbo, è inserita nel calendario “E-state a Lodè” e diventa un’ottima occasione per mettere in vetrina l’intero territorio nelle sue più diverse accezioni, passando anche attraverso la letteratura e la narrativa. E su questa tematica la sindaca spiega: “La narrativa può diventare un ottimo strumento di promozione territoriale. Un connubio perfetto in grado di valorizzare le peculiarità paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche di un’intera area”. Il romanzo è una trilogia composta da tre racconti brevi, la cui protagonista è Annunziata, un’archeologa che lavora in Messico per l’Università di Oxford. Fa da sfondo Lodè, suo paese natio, arroccato su una vallata maestosa a due passi dal Parco Naturale Regionale di Tepilora.





Non è un caso, poi, che le vicende siano ambientate nel giugno del 2017, proprio nei giorni in cui i territori di “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento dall’UNESCO tra le riserve di Biosfera MaB (Man and Biosphere). I fatti e i personaggi sono frutto della fantasia dell’autrice, ma poggiano in contesti reali. I tratti antropologici presenti nell’opera dipingono la protagonista, che vive tra l’Inghilterra e il Messico, con un profondo radicamento in Sardegna, da cui deriva una visione e una rappresentazione del mondo legata all’influenza culturale della sua terra. La propria concezione del mondo la vive con disinvoltura e le permette di guardare e interpretare la realtà, la contemporaneità, gli aspetti storico-culturali e quelli aspetti sociali di altre comunità, alla luce di una propria lente focale.





Annunziata però non è chiusa in un'isola: è aperta al globale, vive tra la Baronia e il resto del pianeta, in quest’epoca, magari in mezzo a intrighi internazionali; è un personaggio che fa la Storia, non la subisce. Lei viaggia, si confronta con altre realtà, crea parallelismi, ma poi torna e racconta gli intrecci e gli incroci di culture. Un approcio glocal alla narrativa: un personaggio ben geolocalizzato, proveniente dalla Sardegna (e ancor più dalla Baronia), seppur non stereotipato, ma capace di usufruire delle opportunità messe a disposizione dai processi di globalizzazione, opportunità che le permettono di avere risonanza a livello mondiale.





Una moderna eroina i cui soggiorni a Lodè sono intimamente legati ai suoni, ai sapori e ai profumi che la riportano indietro nell'infanzia: la marmellata di pere della madre sul pane appena sfornato ricorda la madeleine di “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust. Chiosa la scrittrice: “Scrivere questa trilogia è stato veramente piacevole, la penna non inciampava mai, ma correva sotto un fiume di emozioni. Lodè è uno scrigno nascosto, e da quando inizi il percorso per raggiungerlo ammiri con il cuore e con la mente le sue bellezze e i suoi tesori in continuo divenire.”

Una giovane e famosa archeologa lodeina, dopo una straordinaria campagna di scavi in Messico fa ritorno al suo paese natio, dove verrà coinvolta negli studi sul sito di Araene. Dalla sua antica casa, al centro storico vicino a sa Muntanedda, in località su Òglie, nascerà un percorso a ritroso che la porterà a scoprire la linea genealogica del pastore Loddeddu, fondatore di Lodè, scappato da Thilameddu a causa dell'attacco di un misterioso insetto. È questo l’incipit di “Annunziata”, il romanzo di Maria Maddalena Sposito che il 19 luglio, alle ore 19:00, sarà presentato con l’autrice alla comunità lodeina in anteprima assoluta, a Sant’Anna davanti allo splendido scenario del Montalbo. Dopo i saluti della sindaca Antonella Canu, la scrittrice dialogherà con Angelo Canu, racconterà la genesi di questa opera e ne svelerà alcune dinamiche.