Giovedì in Convento Cristina Caboni e Valeria Usala: nuovo appuntamento di Libri a Buffet

Prosegue a Cagliari la rassegna letteraria CITTADINI SOSPESI - Libri à Buffet 2021, targata Artifizio, con il terzo appuntamento dedicato ai libri di Cristina Caboni e Valeria Usala, le due autrici sarde che presenteranno rispettivamente Il profumo sa chi sei e La rinnegata, titoli entrambi pubblicati dalla casa editrice Garzanti.





Verranno approfonditi i percorsi artistici delle protagoniste in quella che abbiamo chiamato la Bottega Artigiana d’Autore, un incontro coordinato da Daniela Boi in cui si intrecceranno i reading di Rose Aste e i momenti musicali a cura di Maurizio Palitrottu Pretta.





L’appuntamento è fissato per giovedì 22 luglio alle ore 19:00 presso il Convento San Giuseppe, la dimora storica che darà il benvenuto agli spettatori che si vorranno addentrare in un mondo sospeso nel tempo in cui la letteratura, la musica, l’arte e il cibo faranno da accompagnatori ufficiali.





Presentata da Carlo Antonio Angioni, la serata verrà inoltre arricchita dagli esiti scenici dell’attività laboratoriale creata in collaborazione con l’Accademia d’Arte di Cagliari. Attraverso la scrittura creativa e la lettura interpretata, gli allievi hanno avuto la possibilità di analizzare a fondo due pilastri portanti della storia di Artifizio: Teatro di Guerra, nella sua declinazione rivolta al conflitto interno all’individuo e Crimini Coniugali che tratta la violenza di genere. Dall’intreccio tra questa analisi e i testi degli autori scaturirà la performance rivolta al pubblico.





A conclusione dell’incontro, la cena curata dagli chef del Convento San Giuseppe che metteranno a disposizione del pubblico la propria arte culinaria “cucinando” i libri presentati, offrendo la possibilità di conoscere il sapore delle storie. È necessaria la prenotazione.





Cristina Caboni

Oltre la letteratura, Cristina si occupa anche dell’azienda apistica di famiglia. Ha scritto

Il sentiero dei profumi, bestseller venduto in tutto il mondo che ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere, con Il giardino dei fiori segreti vince il Premio Selezione Bancarella 2017.





Valeria Usala

Classe 1993, vanta una laurea triennale in Lingue e Comunicazione, due esperienze erasmus in Repubblica Ceca e Spagna: il curriculum di Valeria Usala si completa con gli studi di filmmaking all’Ateneo del Cinema di Roma e il diploma di Storytelling alla Scuola Holden a Torino.

Info e prenotazioni ARTIFIZIO comunicazione.artifizio@gmail.com cell. 348 9365 744 www.artifizio.it

CONVENTO SAN GIUSEPPE Via Paracelso proseguimento Via Parigi Cagliari +39 070 503343 www.conventosangiuseppe.com