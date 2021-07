Villanova Monteleone: il sindaco Ligios consegna i Ciak di Cinemadamare

Dà il via alla tappa di Cinemadamare a Villanova Monteleone, la consegna ufficiale dei Ciak da parte del Sindaco Vincenzo Ligios ai giovani cineasti nel corso del Meeting Production. Quarantacinque filmmaker, provenienti da 22 paesi diversi, nella settimana dal 15 al 21 luglio, gireranno i loro short movie che saranno proiettati il 21 agosto in Piazza Remundu Piras nel corso della serata conclusiva, all'interno della Weekly Competition di Cinemadamare. Il più grande raduno itinerante di filmmaker al mondo questa settimana fa tappa nel comune dei 2000 abitanti e dei 200 km di estensione e trasformerà il piccolo borgo vicino al logo Temo in una location d’eccezione per brevi film dalle sceneggiature originali.





Ospite d’onore della riunione che ha introdotto alla settimana di lavorazione della Carovana di Cinemadamare è stato il Sindaco Vincenzo Ligios, che, assieme all’Assessore Giusi Murgia e alle associazione del luogo, ha accolto il Campus e i filmmaker provenienti da tutto il mondo per la prima volta a Villanova Monteleone, con queste parole: “Io sono un filmmaker oltre che un Sindaco, e per questo, quando ci è stato proposto di ospitare Cinemadamare non abbiamo esitato, abbiamo fatto di tutto per portarlo qui, perché per tutti noi confrontarsi con persone e giovani provenienti da tutto il mondo sarà uno stimolo incredibile che unirà tutta la comunità. Non vediamo già l’ora di vedere il risultato finale di questa commistione di culture nei film che vedremo mercoledì sera.”. Inoltre, il primo Cittadino, a proposito del suo territorio, ha illustrato anche altre storie che sono state molto apprezzate da tutti i partecipanti che vi hanno trovato spunto per la creazione di nuovi Soggetti da riprodurre sul grande schermo.





I giovani cineasti hanno ascoltato con attenzione le parole pronunciate dall'ideatore e fondatore della kermesse, il giornalista Franco Rina, che ha sottolineato quanto il livello della produzione cinematografica di quest’anno si sia alzato, grazie all’organizzazione precedente all’evento e a tutto lo staff, ma soprattutto ai filmmaker della Carovana.





Conclusosi il Production Meeting, l';appuntamento per tutti è per le 21.00 con le proiezioni dei film di grandi registi internazionali in Piazza Remundu Piras dal 18 luglio fino al 21 luglio, serata in cui verranno proiettati i film realizzati dai partecipanti a Cinemadamare nella loro settimana a Villanova Monteleone.