Ossi: al via il concorso Versos, Isperas, Lughe

L' Associazione culturale Alas in Bolu riprende il cammino , dopo un anno di pausa , riportando la cultura e la poesia nelle piazze sarde . Si apre il sipario dando voce ai poeti che intendono partecipare . Il concorso comprende una sola sezione riservata ai versi in lingua sarda in tutte le sue "varianti". Il tema è libero . Sarà una giuria tecnica e una popolare a valutare gli elaborati che i poeti stessi reciteranno la sera del 24 di Luglio 2021 dalle ore 20,00 a Ossi presso il parco comunale FUNDONE che farà da cornice all'evento. Il presidente Mario Demontis in rapresentanza di tutti i soci invita chiuque sia interessato a prendere contatto ai seguenti numeri , 3489518899 Mario - 3331729064 Rosa - 3408565809 Dolores oppure inviare una mail a alasinbolu@gmail.com entro il 20 Luglio 2021 . Alla serata interverranno sas cantadoras a chiterra Noemi Mulas e Gianfranca Mulas di Muros, e Sara Satta (Sa Filumenas), Salvatore Deriu di Macomer, esordirà il giovane cantadore Manuel Mercurio, alla chitarra Mario Careddu, alla fisarmonica, Antonello Salis, con le launeddas Bruno Loi e Maria Fogli di Selargius, Davide Giglio alla fisarmonica. presenterà il suo primo disco Marco Merella di Florinas intitolato"Amami cosi".