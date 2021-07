Gianpiero Mughini chiude la rassegna "Sanluri legge" 2021

Giampiero Mughini propone il suo ultimo libro “Nuovo dizionario sentimentale”. Programma attività Castello di Sanluri Sanluri Legge off Venerdì 2 luglio h. 18:30. Giampiero Mughini - Nuovo dizionario sentimentale. Delusioni, sconfitte e passioni di una vita (ed.Marsilio) Giornalista e scrittore, vive a Roma, dove custodisce nella sua casa un patrimonio culturale di inestimabile valore. Ha scritto, fra l'altro, Compagni, addio (Mondadori, 1987), A via della Mercede c'era un razzista (Rizzoli, 1991), La ragazza dai capelli di rame (Rizzoli, 1993), Il grande disordine (Mondadori, 1998), E la donna creò l'uomo (Mondadori,2006), La collezione. Un bibliofolle racconta i più bei libri italiani del Novecento (Einaudi, 2009). Grande tifoso juventino, nel 2008 è uscito per Mondadori il suo Juve. Il sogno che continua

Si avvia alla conclusione la V edizione della rassegna letteraria «Sanluri legge» 2021, che nell’ultima giornata ospiterà il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. L’evento è promosso dal Comune di Sanluri, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, del Touring Club Italiano Sardegna e con l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Il percorso letterario, sempre sotto la direzione artistica di Giovanni Follesa, si chiude oggi, venerdì 2 luglio alle 18.30, presso la suggestiva cornice del Castello di Sanluri.