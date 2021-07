Berchidda: sold out per Time to Campus dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio

Entrambi i campus si tengono a Berchidda, dove è nato Paolo Fresu e dove da 34 anni si tiene Time in Jazz, il Festival da lui ideato e dalla cui sezione per i più piccoli ha preso il via il progetto Time to Campus. A Berchidda la macchina organizzativa è già in moto, per accogliere al meglio bambine e bambini provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Lunedì 5 luglio alle 9.00 verranno tutti accolti in "Sa colte 'e su 'oltiju" (il magnifico giardino di Sa Casara, la sede dell'associazione Time in Jazz) che verrà inaugurato proprio quella mattina. A fare gli onori di casa Sonia Peana, violinista dall’intensa attività concertistica in Italia e all'estero cui affianca da molti anni la didattica musicale rivolta ai bambini; insieme a lei le educatrici e tutti i responsabili del progetto. In ciascuno dei due campus le bambine e i bambini avranno tantissime occasioni per “vivere” da vicino e sperimentare la musica, insieme a tanti artisti di fama internazionale come Ambrogio Sparagna, Alien Dee e naturalmente Paolo Fresu e Sonia Peana.

Tra le iniziative in programma laboratori di avvicinamento e sensibilizzazione di tecniche di improvvisazione, ascolto/lettura di fiabe africane, reading anche musicati, escursioni, percorsi didattici ed esperienziali, attività sportive, nella natura, tradizionali, artigianali, manuali.

“Siamo felici ed orgogliosi di questo inaspettato successo. – dicono Paolo Fresu e Sonia Peana - Non ne avevamo certezza ma lo speravamo fortemente. L’uscita dalla pandemia ha reso ancora più forte per i bambini la necessità del contatto con gli altri, con la natura, con azioni e sensazioni da cui sono stati troppo tempo tenuti lontani. La nostra Associazione culturale nel corso degli anni ha trasformato il festival Time in Jazz in un laboratorio culturale in costante evoluzione. Vedere che lo stesso percorso, avviato per i bambini, ha riscosso così tanto successo, ci rende felici e ci spinge ancora più avanti nella progettazione. Con l’occasione ringraziamo tutti i sostenitori, a partire dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei Ministri e dalla Ministra Elena Bonetti che ha voluto esternare il suo sostegno al nostro progetto, partecipando alla nostra conferenza stampa di lancio”.

Tra le tante iniziative Time to campus svilupperà il progetto “S’aradio de minores e mannos”, la radio parrocchiale grazie alla quale molti laboratori saranno trasmessi in radio e raggiungeranno le 250 famiglie sintonizzate.

TIME TO CAMPUS è realizzato con il sostegno del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei Ministri, la direzione artistica di Paolo Fresu e Sonia Peana, il sostegno di Mereu Auto e Rau Arte Dolciaria.

La 34esima edizione di Time in Jazz, festival ideato e diretto da Paolo Fresu a Berchidda, dove è nato, si tiene dal 7 al 16 agosto. A Berchidda pulsa il cuore dell'organizzazione e della manifestazione. Time in Jazz si snoda anche attraverso una quindicina di altri comuni e località del nord dell'isola facendo tappa con i suoi concerti del mattino e del pomeriggio in spazi e scenari sempre differenti, tra chiesette di campagna, scorci di mare, piazze, boschi, siti archeologici. Al suo interno da qualche anno si svolge - con il patrocinio dall'associazione Il Jazz va a Scuola e il sostegno del Banco di Sardegna - anche Time to Children dedicato all'educazione musicale dei bambini.