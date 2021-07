Cagliari: sabato si inaugura Nuragica

Un'avventura alla scoperta delle radici della civiltà sarda, un percorso all’interno dei segreti della cultura millenaria dei popoli nuragici che hanno lasciato segni indelebili in Sardegna e nel mondo, come precursori della modernità. Il viaggio nel tempo parte da Cagliari, sabato 3 luglio 2021, grazie a Nuragica, la Grande Mostra - Evento che fa tappa nel capoluogo in una versione rinnovata, grazie all’allestimento negli spazi del Quartiere Fieristico. Nuragica rappresenta una vera e propria immersione in un passato a colori, da vedere e toccare, fondamentale per la comprensione dei numerosi siti e musei nonché dell’intera cultura della Sardegna. Il viaggio nel tempo riporta in vita un mondo inimmaginabile nel quale i visitatori camminano ed interagiscono con la storia narrata, di epoca in epoca, lungo 700 mq di affascinanti ambientazioni. Al termine, una suggestiva esperienza di Realtà Virtuale Immersiva fa rivivere l’Età del Bronzo in Sardegna. Dal pomeriggio del 3 luglio, Nuragica sarà visitabile tutti i giorni dalla Mattina ore 10.00/13.00 alla Sera ore 17.00/21.00. Per ulteriori informazioni www.nuragica.info