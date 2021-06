Il San Teoodoro Festival Blues presenta il Bad Blues Quartet

La Terrazza L’Esagono si prepara per accogliere il secondo appuntamento del San Teodoro Festival Blues

e Rassegna Live. Il 2 Luglio sarà la volta della Prima tappa del Festival Blues con il Bad Blues Quartet, ovvero Eleonora

Usala – voce, Federico Valenti – chitarra, Frank Stara – batteria, Gabriele Loddo.





Quattro musicisti che hanno fatto del Blues una vera ragione di vita. La band ha iniziato la propria attività suonando i brani dei maestri di questo genere fino alle sonorità più moderne, intervallando questo tipo di esibizione con la

proposta di brani originali, oggi fulcro centrale delle esibizioni live. I Bad Blues Quartet hanno partecipato ad eventi blues nazionali ed internazionali. Dal Festival “Sulle Strade del Blues” all’ “Obiettivo BluesIn” indetto dal festival “Pistoia Blues”. Sono stati protagonisti del “Mammablues”di Nureci che li ha visti aprire il concerto della cantante britannica Sarah Jane Morris. Fra i tanti Festival da sottolineare anche Narcao Blues; e Vulcani - Blues nel Montiferru fino al “Camigliano Blues Festival” durante il quale hanno aperto il concerto del grande bluesman americano Andy J Forest.





Tre i lavori discografici all’attivo : nel 2017 l’album “Bad Blues Quartet” anticipato dal video-singolo “Snort Some Dasies”, accolto molto positivamente con recensioni e apprezzamenti da radio, riviste e addetti ai lavori del mondo del blues italiano. Nel 2019 Back On My Feet, e nel 2021, First Time Last Timet; registrato e filmato interamente dal vivo in un teatro vuoto a causa delle restrizione dovute alla pandemia. Il disco contiene brani dai precedenti due lavori in studio e due pezzi inediti. Il San Teodoro Blues Festival partirà quindi il 2 luglio con la performance dei “Bad Blues Quartet” per proseguire con tutti gli altri appuntamenti programmati fino al 17 Settembre e riportati sul sito https://www.hotelesagono.com/concertisanteodoro2021/





La Rassegna Live L’Esagono ha preso il via lo scorso 25 giugno con il concerto del “Pina Up Trio" composto da Luca Deriu alla batteria, Rostyslav Pranchun alle tastiere e l’inconfondibile Pina Muroni alla voce; il trio ha saputo coinvolgere il pubblico con alcun classici del pop internazionale in chiave funk, latin e jazz. Carlo Sezzi, musicista e curatore della programmazione live dell’Esagono ha scelto con grande cura i nomi in cartellone, con l’intento di regalare al pubblico concerti sempre diversi, originali e di grande impatto. Anche questo spettacolo inizierà alle ore 18,00, in via Cala d’Ambra 141 a San Teodoro. Nel rispetto dei protocolli anti-covid è gradita la prenotazione , cliccando sul sito https://www.hotelesagono.com/concertisanteodoro2021/