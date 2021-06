Cagliari: parte la stagione del Giardino dei Gelsi

Otto spettacoli per otto venerdì sera a Cagliari a Casa Saddi. Sarà un’estate ricca di teatro, musica e poesia quella de Il Giardino dei Gelsi, la rassegna de Il crogiuolo, che da venerdì (2 luglio) al 27 agosto terrà banco nel cortile della casa campidanese, in via Toti 24.





Tra spettacoli di prosa e di teatro canzone “abbiamo voluto costruire un cartellone che mettesse insieme con leggerezza alcuni temi e figure forti care alla poetica della compagnia, appuntamenti letterari e musicali”, spiega la direttrice artistica Rita Atzeri. Ed ecco nel programma della rassegna novità fresche di stampa, come il romanzo di Alessandro Muroni Danzami fino alla fine dell’amore (Arkadia) e il libro di poesia La direzione è storta (edizioni Homo Scrivens) di Filippo Kalomedis.





Si apre una finestra sul teatro al femminile, con la regista e attrice marchigiana Rosetta Martellini venerdì 2 luglio, nella serata di inaugurazione della rassegna, con la cantante e attrice Gisella Vacca e con la giovane Manuela Perria, diretta da Elena Pau. Debutto (il 20 agosto) per la nuova produzione de crogiuolo, di e con Rita Atzeri, sul palcoscenico con Isella Orchis e Cesare Saliu. Musica e recital con il progetto su Piero Ciampi di Alessandro Muroni, con un omaggio ad Andrea Camilleri di Roberto Deiana e Gerardo Ferrara e con la cantantautrice Stefania Secci. Completa la rassegna Batisfera Teatro, con uno spettacolo ideato “per recuperare tutto il teatro perduto” causa pandemia. Serate con inizio alle 21.30, ad eccezione di venerdì 9 luglio, quando si comincerà alle 20.30.

Il via alla stagione teatrale è venerdì (2 luglio) con Una Irresistibile Vita PaolinaLeopardi*DoloresPrato*SibillaAleramo*JoyceLussu, con l’attrice Rosetta Martellini in scena alle 21.30 sulla musica di Andrea Mei: una pluralità di voci, di emozioni, scoperte e conquiste raccontate attraverso la scrittura di quattro tra le più significative figure femminili, una scrittura che salva la vita, che riscatta dall’esperienza, che apre alla libertà e al mondo. Dalla docile Paolina Leopardi, capace allo stesso tempo di impennate romantiche, passando per Dolores Prato e le sue parole crude come “timbri a fuoco”, dal prorompente anelito di libertà nella vita così come nella scrittura di Sibilla Aleramo, alla lucida e costante provocazione delle parole di impegno civile e politico di Joyce Lussu.

Il 9 luglio un doppio appuntamento con lo scrittore e musicista Alessandro Muroni. Si comincia alle 20.30 con la presentazione di Danzami fino alla fine dell’amore, uscito lo scorso maggio per il tipi di Arkadia editore: rappresentata in un bar ormai chiuso da tempo, la vita di un padre ritorna fra momenti intrisi di musica d’autore, poesia e letteratura Romantica. Ne parla l’autore in conversazione con Tomaso Tiddia. A seguire alle 21.30 musica e parole nello spettacolo Piero Ciampi ha solo la faccia di un uomo, con Alessandro Muroni, testo, voce, pianoforte, e Ludovico Sebastian Muroni, corno, tromba, e con la partecipazione di Raoul Moretti all’arpa.





Il 16 luglio lo scrittore Filippo Kalomenidis, in dialogo con Roberto Loddo e Cristina Ibba, presenta e legge alcuni stralci del suo ultimo libro La direzione è storta (edizioni Homo Scrivens, uscito lo scorso marzo), un diario in versi di questo anno di Sto-ria sovrastato dalla catastrofe della pan-demia. Un anno in cui ogni corsa si è fermata, e la vita è rimasta lì, non è più niente e non è ancora qualcosa.





Il 23 luglio la serata si colora delle sonorità etniche legate al Portogallo, alla Spagna, alle isole di Capo Verde e all'Inghilterra, proposte nel concerto della cantante Stefania Secci, che presenta in anteprima il suo nuovo disco dal titolo Macca: un progetto musicale sulla solitudine in tutte le sue forme, sull'amore e sulla passione, che vede la partecipazione, al fianco della voce di Stefania Secci, di Francesca Puddu, chitarra e voce, Fabrizio Lai, chitarre, Andrea Lai, contrabbasso, Carol Mello, percussioni e voce.





Lo spettacolo estivo, tutto il teatro che non avete visto è il titolo dello spettacolo di Teatro Batisfera, in cartellone il 30 luglio, con Valentina Fadda, Angelo Trofa e Leonardo Tomasi: in un gioco di specchi riflessi, in scena tutti gli spettacoli che le restrizioni covid ci hanno sottratto. Una paradossale carrellata di teatro di ogni genere e tipo tra drammi, commedie, reading, teatro danza e teatro ragazzi.





Il 6 agosto La Fabbrica Illuminata presenta in prima assoluta Storie da ridere, cura di Elena Pau: tre brevi monologhi e sketch di Stefano Benni, Paola Cortellesi e Franca Valeri, portati in scena dall’attrice Manuela Perria. Nello spettacolo si riderà davanti ad una giovane donna che ripercorre con ironia pungente e intelligente comicità, storie di vita tutte al femminile.





Il 13 agosto il ritorno in scena di un’interprete molto cara a Il crogiuolo: Gisella Vacca, che con Nicola Meloni al pianoforte, propone il recital poetico- musicale dedicato al sud del mondo Identità negate, su testi di Alda Merini, Consuelo Velázquez, Antonio Sini, Manlio Massole, Mikis Theodorakis, Mariana Yonusg Blanco, Atahualpa Yupanqui, Fatos Arapi, Margherita Guidacci, Vivian Lamarque, Minerva Salado, ma anche Emily Dickinson, Mahmoud Darwish, Mariangela Gualtieri, A. Ramírez, F. Luna, Lao Tzu, Bertolt Brecht, Primo Levi e Koma.





Il 20 agosto debutta la nuova produzione de Il crogiuolo Seusu cannas e sa sotti esti su entu, recital, in lingua sardo campidanese, che propone un viaggio conoscitivo attraverso la biografia di Grazia Deledda ed alcune delle sue principali opere letterarie “Canne al vento” e “Cenere”. Scritto da Rita Atzeri, lo spettacolo vede sul palcoscenico con l’autrice – attrice del crogiuolo due decani del teatro isolano come Cesare Saliu e Isella Orchis.





Le battute finali della rassegna sono il 27 agosto con l’omaggio ad Andrea Camilleri Una vita a scartamento ridotto, portato in scena da Roberto Deiana e Gerardo Ferrara: un elogio alla lentezza, con letture in musica tratte da “Il casellante”, uno dei romanzi di Andrea Camilleri che fa parte della Trilogia delle Metamorfosi.

Biglietti: intero 7 euro – ridotto, 5 euro, per operatori culturali. Prenotazioni 334 882 1892 ilcrogiuolo@gmail.com.