Il nuovo progetto della Compagnia dei Ragazzini di Cagliari: Amleto a Casa Saddi

Amleto di W. Shakespeare è il nuovo spettacolo della Compagnia dei Ragazzini di Cagliari, che va in scena a Casa Saddi il 28 e 30 giugno con due repliche al giorno: ore 17 e ore 19.





Lo spettacolo nasce da un progetto più ampio dal titolo Amleto on the street, che si sviluppa ai tempi del corona virus come reazione naturale a un sentimento di privazione che non ha escluso nessuno, nemmeno i ragazzi e le ragazze della Compagnia e la loro regista, Monica Zuncheddu, che durante il lockdown dei mesi scorsi e la chiusura dei teatri ha lanciato una sfida ai suoi giovani attori e attrici e cioè quella di raccontare una delle più grandi tragedie di tutti i tempi, l’Amleto, attraverso la registrazione di monologhi audio in codici QR, applicati alle locandine da affiggere per le strade di Cagliari. Perché Shakespeare? Perché il bardo, attore e autore, visse nel ‘600, in un’epoca caratterizzata dalla pestilenza che allora, come oggi, costrinse i teatri a chiudere. È in questo periodo che Shakespeare, relegato nella sua abitazione e privato dei contatti e delle relazioni, dà vita ad alcune tra le sue più grandi opere teatrali. La Compagnia dei Ragazzini si limita a rendere omaggio al grande drammaturgo e alle persone che in questo anno sono state costrette alla quarantena da sole, al chiuso, a monologare con sé stesse.





Amleto on the street, in partenza da settembre prossimo, vede al varo il quartiere di Is Mirrionis e la coproduzione con il Teatro del Segno. La collaborazione rientra in seno al progetto interdisciplinare e di intervento sociale Quartiere senza Teatro, fortemente voluto dal direttore del teatro T’SE, Stefano Ledda. Una scelta voluta e precisa, dunque, quella di far partire Amleto on the street dalle periferie per arrivare poi al centro di Cagliari. Ma non solo , un progetto esportabile ovunque in altre città.





Da qui prende vita Amleto (lo spettacolo), infatti con le ultime prove in presenza, il teatro, inevitabilmente, ha ripreso corpo. La Compagnia ha deciso di “trasportare” l’opera Amleto dal vivo, attraverso gli stessi monologhi dei codici QR recitati dai giovanissimi interpreti (di età compresa tra gli 8 e i 18 anni). Lo spettacolo in scena per il suo debutto assoluto a Casa Saddi è indicato a tutte le età. Obbligatoria la prenotazione (nel rispetto delle regole del DPCM) al numero 328085398