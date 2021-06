Ecoros: sei comuni che fanno sistema

Il coinvolgimento diretto e attivo ha riguardato tutti i cittadini residenti a partire soprattutto dai più giovani: laboratorio di scrittura poetica e creativa abbinato ad un laboratorio di riciclo artistico dei materiali curato e condotto dall’arte terapeuta Maria Grazia Tuveri. Testi, acrostici, poesie ed elementi artistici hanno prodotto delle installazioni artistiche parlanti; che verranno esposte nei vari comuni coinvolti. Questo il calendario: 25 giugno ore 18:00 TISSI- ore 19:30 OSSI; 26 giugno ore 19:30 FLORINAS; 27 giugno ore 18:30 MUROS - 19:30 CARGEGHE, 6 luglio ore 19:00 CODRONGIANOS. I materiali di scarto, la plastica, i tessuti, i rifiuti elettronici, la carta, sono diventati così strumenti di produzione artistica. Le 6 installazioni saranno posizionate in punti strategici dei Comuni coinvolti nel progetto e hanno una «base» comune: un grande pannello raffigurante la sagoma della Sardegna che è stata usata come punto di partenza e «territorio espressivo» per la realizzazione delle varie installazioni con i materiali di riciclo scelti. Ogni installazione racconta una storia che è stata scritta e realizzata dai ragazzi in un processo creativo durato 4 mesi e ha un titolo: “La Sardegna, centro e cuore.





Terra di storie e isola in cui si cura il territorio attraverso la Poesia, l’Arte” TEMI e TITOLI Tissi Verde SCARPE E LACCI «In cammino, verso nuove dimensioni» Ossi Azzurro TESSUTI «Trame e ordito, per tessere nuovi destini» Cargeghe e Muros Giallo PLASTICA «Ricostruire: i nuovi villaggi globali» Codrongianos e Florinas Rosso RAEE «Le Città possibili» Tissi BELVEDERE, Ossi PIAZZA S’ARZOLEDDA, Cargeghe GIARDINI FRONTE SCUOLA, Codrongianos PIAZZA ANDREA LORIGA, Muros, ANFITEATRO, Florinas VIA ROMA angolo VIA S’ENA Di tutto il progetto sarà realizzato un volume pubblicato dalla LUDO edizioni che conterrà i testi, le poesie, le piccole storie, le foto delle fasi evolutive dei laboratori creativi e artistici, i protagonisti, i materiali, le installazioni finali. Il volume conterrà inoltre i contributi di tutti i protagonisti, dal responsabile e ideatore del progetto ai sindaci di tutti i Comuni coinvolti. Sarà presentato in autunno, idealmente nel periodo di inizio delle attività del nuovo anno scolastico. LE FASI Lo scambio di idee, il confronto costante e continuo con l’istituto comprensivo Antonio Gramsci di Ossi, la condivisione della visione di una comunità educante ampia e inclusiva, ha permesso di fare scuola in modo innovativo, realizzato grazie alla passione e alla professionalità degli insegnanti e alla collaborazione coi genitori, collaborazione cui vogliamo far compiere un ulteriore salto di qualità.





La scuola non deve essere ‘confinata’ ai momenti in cui si fa lezione in aula, ma deve essere ‘aperta’ ed espandersi coinvolgendo tutta la comunità. Gli obiettivi in sintesi: rendere sempre più virtuosi i comuni coinvolti, sia in termini ambientali che di collaborazione a progetti culturali e sociali, attraverso la più importante leva sociale: la scuola; rendere protagonisti i cittadini, attraverso il coinvolgimento soprattutto dei più giovani, all'interno di un progetto culturale e sociale; ed infine dimostrare che i piccoli comuni possono realizzare insieme importanti iniziative che consentono inoltre di far aumentare la consapevolezza del valore di una "cittadinanza attiva e del civismo. La progettazione e lo sviluppo hanno previsto l’attività di analisi insieme ai rappresentanti delle scuole e dei 6 comuni appartenenti all’Istituto Comprensivo (Ossi, Tissi, Cargeghe, Muros, Florinas, Codrongianos), all'ideatore del progetto Leonardo Onida e alla dirigente Marcella Fiori.

Completato il progetto ECOros 2021, ideato in ogni suo aspetto e condotto da Leonardo Onida (operatore culturale e papà del festival “OTTOBRE in POESIA”), basato sul concetto di sinergia tra comuni e valorizzazione dei territori attraverso azioni di formazione e senso di responsabilità civica. Da sempre il principio della rete e dei comuni che fanno ;sistema insieme a soggetti privati ed associazioni, rappresenta un importante punto di arrivo. Il nuovo progetto ECOros sarà un nuovo punto di partenza con una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale e culturale su temi sempre più urgenti e delicati come la salvaguardia dell';ambiente attraverso attività laboratoriali artistiche e poetiche” ha dichiarato Leonardo Onida. Rafforzare la già buona sinergia che esiste all'interno dei comuni del COROS grazie anche alla sensibilità e lungimiranza dei sindaci: GianMaria Budroni (Tissi), Franco Spada (Cargeghe), Federico Tolu (Muros), Pasquale Lubinu (Ossi), Andrea Modetti (Codrongianos), Enrico Lobino (Florinas) e soprattutto all’istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Ossi presieduto dalla dirigente Marcella Fiori.