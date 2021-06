A Milis partono gli artisti di Nocefresca: mercoledì prossimo Open Studios & Summer Party

Il giorno mercoledì 30 giugno 2021 a Milis, la residenza internazionale per artisti Nocefresca aprirà gli studi al pubblico e mostrerà i lavori degli artisti in residenza nel periodo di giugno. L'evento si svolgerà in due case tradizionali del paese: Casa Bagnolo e Casa Congiu, dove sarà possibile vedere gli studi degli artisti Zenovia Toloudi, Nick Ramos e Ramiro Peonveiga.





L'evento costituirà anche l'occasione per salutare gli artisti in partenza e festeggiare l'arrivo dell'estate, prima della chiusura estiva degli studi, che si terrà nei mesi di luglio e agosto.





PROGRAMMA DELLA SERATA prevede per il 30 giugno 2021 OPEN STUDIOS & SUMMER PARTY alle ore 18-20 Zenovia Toloudi / Ramiro Peonveiga, Casa Congiu via san Paolo 1; alle.ore 20-23 Nick Ramos / Ramiro Peonveiga / Zenovia Toloudi, Casa Bagnolo via Diaz 18.





Per chi volesse cenare a Casa Bagnolo, sarà disponibile il servizio pasti a cura delle ragazze dell'associazione Pepebianco.

Per prenotazioni: 346.8904584