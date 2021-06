La notte di San Giovanni di Claudia Aru

Sarà il millenario sito archeologico di Tamuli, a Macomer, ad accogliere la prossima tappa del tour estivo diClaudia Aru. L'appuntamento con il concerto della cantautrice è per giovedì 24 giugno a partire dalle 19,all'interno della manifestazione “La notte di San Giovanni”, organizzata dalla cooperativa Esedra. Tra storie dijanas e di cogas, riti ancestrali e racconti di bidda, la performance di Claudia Aru porterà il pubblico in unaSardegna in bilico tra il suo passato e il suo futuro, con uno sguardo puntato sulla tradizione e un altro sullamodernità, per un messaggio che dalla Sardegna arriva al mondo intero. In scena insieme alla cantante cisaranno Simone Sassu al pianoforte e Simone Soro al violino. Prenotazioni e info ai numeri 0785-0743044,347-9481337, esedraescursioni@libero.it La serata a Tamuli si ricollega con la performance dello scorso 10 aprile (ora on line su Youtube), quandoClaudia Aru si era esibita presso il sito archeologico di Genna Maria a Villanovaforru, nell'ambito di unprogetto che vuole unire al musica alla valorizzazione dei siti archeologici. “E' un percorso che mi sta molto acuore” spiega l'artista di Villacidro, “e che quest'estate, dopo la data a Tamuli, proseguirà con una seratapresso il sito di Noddule, a Nuoro. Credo molto infatti nella capacità della musica di entrare in connessionecon luoghi millenari, con l'obiettivo anche di farli conoscere ad un pubblico più vasto e di sensibilizzarel'opinione pubblica riguardo ad una loro corretta valorizzazione”.Nel corso della serata Claudia Aru eseguirà i suoi brani più conosciuti e anche l'ultimo singolo “Centuconcas”. Registrato insieme al chitarrista Francesco Piu e a Benito Urgu, il pezzo (il cui video è on line suYoutube), vuole essere “un inno alla multiculturalità” spiega l'artista, “ma anche una lettura critica di una certaidentità sarda troppo impolverata: perché la sardità non è un concetto dato, non la si acquisisce con la nascitama è piuttosto una scelta di vita, frutto di un comportamento. La sardità è, per me, un atto d'amore” concludeClaudia Aru.