La vera storia dell'Ospedale Marino di Alghero - Il primo libro di Stefano Campus (bilingue)

Da evidenziare il fatto che l’attuale Ospedale Marino di “Cuguttu”, nato con finanziamenti pubblici e non con la donazione Larco, è al centro del dibattito pubblico non solo per paventate ipotesi di vendita a privati, ma soprattutto per le trasformazioni sanitarie e gestionali; infatti l’ennesima riforma sanitaria prevede il suo passaggio all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Il libro, realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, si può acquistare nelle librerie “Il Labirinto-Mondadori Book store" di Via Carlo Alberto, 119, Cyrano di Via Vittorio Emanuele, 11, Vademecum di Via Gilbert Ferret, 43, e Il Manoscritto di Via Giovanni Pascoli, 46. L’opera è stata pubblicata dall’associazione Òmnium Cultural de l’Alguer con la collaborazione di Panoramika Editrice che ne ha curato l’impaginazione e la stampa. Stefano Campus è nato ad Alghero nel 1956 nel quartiere “popolare” di Sant’Agostino. Laureato in scienze politiche, dal 1994 al 2002 è stato Consigliere Comunale di Alghero e per 40 anni dipendente dell’Azienda Sanitaria di Alghero. Ha fatto parte del Centre de Recerca i Documentació “Eduard Toda” fondato da Rafael Caria. Dal 1993 è socio dell' Òmnium Cultural de l’Alguer, e dal 2011 ricopre la carica di presidente.





Stefano Campus ha publicat lo sou primer llibre intitulat:“Come nasce l’Ospizio Marino di Alghero”. Una obra que conten documents inèdits de l'alguerés Giuseppe Alberto Larco, lo personatge gràcies al qual se dóna lo via a la realització de l'Ospizio Marino de l'Alguer, amb l'objectiu de eliminar una discriminació social en los confronts dels minyons algueresos. Lo llibre naix amb la intenció de fer conèixer més bé la figura del benefactor alguerés i, sobretot, per descriure, a través dels documents trobats després de recerques d'arxiu, com és nat l’Hospici Marí de l'Alguer, construït als primers anys del 1900 als bastions Pigafetta, a costat de l'Hospital Civil. Lo text és completat de la publicació integral, en còpia anastàtica, dels diversos documents retrobats, amb l'escopo de donar al lector la possibilitat de poguer llegir "pas a pas" com és nat l'Hospici Marí de l'Alguer; i també de la transcripció de la correspondència epistolar entre la Congregació de Caritat i les Monges Filles de la Caritat de Sant Vicent de' Paoli, que a la fi del '800 escomencen a se ocupar de l'assistència en l'Hospital Cívil, i de l'educació en L'Asil infantil i en lo Laboratori Sannino, ubicats en los locals del mateix hospital. Entre los documents publicats hi és una lletra autògrafa inèdita de Giuseppe Alberto Larco, una espècie de "testament social" en lo qual venen indicades minuciosament les sues precises voluntats en mèrit a la realització de l'estructura sanitària.





De evidenciar lo fet que l'actual Hospital Marí de "Cuguttu", nat amb financiaments públics i no amb la donació Larco, és al centre del debàtit públic no sol per la hipòtesi de vèndita a privats, ma sobretot per les transformacions sanitàries i de gestió; de fet l'enèsima reforma sanitària ne preveu lo passatge a l’Azienda Ospedaliera Universitaria de Sàsser. Lo llibre, realitzat gràcies al contribut de la Fondazione di Sardegna, se pot comprar en les llibreries “Il Labirinto-Mondadori Book store" al Carrer Major, 119, Cyrano al carrer de Vittorio Emanuele, 11, Vademecum al carrer del Quarter, 43, i Il Manoscritto al carrer de Giovanni Pascoli, 46. L’obra és estada publicada de l'associació Òmnium Cultural de l’Alguer amb la col·laboració de Panoramika Editrice que n'ha curat la impaginació i l'estampa. Stefano Campus és nat a l'Alguer al 1956 en lo quarter "popular" de Sant Agustí. Laureat en Ciències Polítiques, del 1994 al 2002 és estat Conseller Comunal a l'Alguer i per 40 anys dependent de l'Azienda Sanitària de l'Alguer. Ha fet part del Centre de Recerca i Documentació “Eduard Toda” fundat de Rafael Caria. Del 1993 és soci de l' Òmnium Cultural de l’Alguer, i del 2011 n'és lo president.

L'opera del presidente dell'Omnium è titolata “Come nasce l’Ospizio Marino di Alghero” e contiene documenti inediti dell’algherese Giuseppe Alberto Larco, il personaggio grazie al quale si dà l’avvio alla realizzazione dell’Ospizio Marino di Alghero con l’obiettivo di eliminare una discriminazione sociale nei confronti dei bambini algheresi. Il libro nasce con l’intento di far conoscere meglio la figura del benefattore algherese e, soprattutto, per descrivere, attraverso i documenti reperiti a seguito di ricerche archivistiche, come è nato l’Ospizio Marino di Alghero sorto nei primi anni del Novecento nei bastioni Pigafetta , adiacente all’Ospedale Civile. Il testo è completato dalla pubblicazione integrale, in copia anastatica, dei diversi documenti allo scopo di dare ai lettori la possibilità di poter leggere “passo dopo passo” la nascita dell’Ospizio Marino di Alghero; nonché dalla trascrizione della corrispondenza epistolare fra la Congregazione di Carità e le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, che iniziano a fine '800 a gestire l'assistenza nell’Ospedale Civile, e l’educazione nell’Asilo Infantile e nel Laboratorio Sannino, ubicati nei locali del medesimo ospedale. Fra i documenti pubblicati vi è una lettera autografa inedita di Giuseppe Alberto Larco, una sorta di “testamento sociale” in cui indica minuziosamente le sue precise volontà in merito alla realizzazione della struttura sanitaria.