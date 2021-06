Alghero: i mercoledì dell'Obra Cultural - Nel giardino del Museo del Corallo "incontri con l'autore"

Parte l’edizione 2021 della rassegna “Encontres amb l’autor”: reading di poesie e di testi, presentazione di libri e di opere che sono mirate alla tutela e alla valorizzazione della lingua algherese e delle opere di validi autori troppo poco presto dimenticati. Per l’occasione il giardino del Museo del Corallo, via XX settembre 8, che ospita la rassegna, dopo il successo dell’anno scorso, viene allestito a tema e si trasforma in un salotto culturale dove gli autori si confrontano con gli intervenuti creando un’atmosfera ospitale di autentica algheresità che fa sentire tutti a casa propria. L’iniziativa organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer, gode del patrocinio della Diputació di Barcellona, del Parco Naturale di Porto Conte, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. A causa della normativa anticovid in vigore, per partecipare alle inziative è necessario prenotarsi telefonando al numero 3457771505. PROGRAMMA Mercoledì 23 giugno 2021 Ore 19.00 - Giardino Museo del Corallo Presentazione del libro in algherese “Antonella Salvietti - Poesia i cançons “ con la partecipazione di Carlo Sechi e del cantautore algherese Paolo Dessì Mercoledì 7 Luglio 2021 Ore 19.00 - Giardino Museo del Corallo Presentazione del libro in algherese”Ditxos, juraments i flastomies” di Salvatore Pinna con la partecipazione dell’autore, di Carlo Sechi e Federico Francioni Mercoledì 21 Luglio 2021 Ore: 19.00 - Giardino Museo del Corallo Presentazione del libro in italiano “L’infinita contesa” di Carlo Mannoni, con la partecipazione dell’autore e di Sandro Roggio Mercoledì 4 agosto 2021 Ore 19.00 - Giardino Museo del Corallo Presentazione della ristampa anastatica del 1° volume della trilogia “RACCONTI ALGHERESI” di Michelino Chessa con la partecipazione di Carlo Sechi e Pierluigi Alvau. Mercoledì 11 agosto 2021 Ore 19.00 – Giardino Museo del Corallo Presentazione del libro in algherese “Rosanna Ciampelli – Poesia i cançons” con la partecipazione di Rosanna Ciampelli e Carlo Sechi Mercoledì 28 agosto 2021 ore 18.00 – Giardino del Museo del Corallo Presentazione del libro di Jordi Aligué intitolato “Anant i mirant” con la partecipazione di Jordi Aligué e Claudio Gabriel Sanna