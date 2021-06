Mare & Miniere: si comincia lunedì - Concerti e Seminari - Sette giorni di musica, teatro e danza popolare

La settimana di concerti nella cittadina sulcitana si apre dunque questo lunedì - 21 giugno - con un evento speciale per salutare l'inizio dell'estate e la Festa della Musica, appuntamento internazionale che quest'anno assume un significato speciale, di speranza e ripartenza. In programma una variegata serie di cinque set in scaletta a partire dalle 19 in alcuni dei luoghi più significativi di Portoscuso. L'apertura è affidata all'orchestra Musica Spiccia, che accompagnerà gli spettatori dal lungomare alle altre tappe della serata. Si tratta di una formazione particolare, nata quindici anni fa in seno al Baule dei Suoni, associazione di promozione sociale con base ad Albese con Cassano, vicino a Como; diretto dalla fondatrice Giulia Cavicchioni, musicista e insegnante di violino, l'organico è composto da venti elementi di diverse età, dai dodici ai settant'anni, che suonano archi, fiati, fisarmoniche, corde e percussioni. La scaletta della serata prevede alle 19.15 una formazione storica e tra le più popolari della scena musicale sarda, con i suoi quarantadue anni di attività: i Cordas et Cannas, attesi a Portoscuso in una rara esibizione acustica e in trio, con i fondatori Frantziscu Pilu (voce, flauto, armonica, sulittu, organetto) e Bruno Piccinnu (percussioni), affiancati dal chitarrista Gianluca Dessì, membro della band da sei anni, che eseguiranno, in versione acustica, i classici del loro repertorio, alcuni brani storici arrangiati per l'occasione e qualche anticipazione dal prossimo disco in uscita. Intorno alle 20.15, il terzo set ha per protagonista Vincenzo Zitello: pioniere e divulgatore dell'arpa celtica in Italia, il musicista modenese, classe 1956, ha portato le sue note nei teatri più importanti, luoghi storici, festival internazionali, radio e tv, in Italia e nel mondo, ha collaborato a più di centoventi registrazioni discografiche, con artisti di ogni genere musicali. È di quest'anno il suo dodicesimo album, "Mostri e prodigi". Sono sardi i membri del duo di scena intorno alle 21.30, che amalgama il suono passionale del bandoneon di Fabio Furia, tra i più apprezzati interpreti dello strumento a mantice, col virtuosismo della chitarra di Alessandro Deiana.





Nel loro album "A los maestros", che presta titolo e repertorio alla loro esibizione, tutti i brani sono incentrati sullo stile e sugli arrangiamenti degli storici duo di Anibal Arias con Osvaldo Montes, e di Juanjo Dominguez con Julio Pane: un repertorio profondamente romantico, nostalgico, raffinato e coinvolgente, che viene reinterpretato e unito al personale gusto musicale dei due artisti isolani. Un viaggio tra i suoni e le culture del Mediterraneo, alla ricerca di un linguaggio musicale e lirico capace di unire popoli diversi, un affascinante folk world-mediterraneo, meticciato, una miscela ricca di ritmi e melodie, suggestioni e colori: si presenta così il concerto conclusivo (inizio previsto alle 22.15) della lunga giornata inaugurale di Mare e Miniere; all'antica tonnara di Su Pranu tiene banco la Banda Ikona, formazione creata dal polistrumentista e compositore Stefano Saletti (già fondatore e anima di un gruppo storico della nuova musica popolare come i Novalia), che riunisce alcuni dei più accreditati esponenti della world music italiana, come Barbara Eramo, Gabriele Coen, Mario Rivera, Giovanni Lo Cascio. Dopo il successo dei precedenti dischi "Soundcity" e "Folkpolitik", lo scorso marzo è uscito il nuovo album di Stefano Saletti & Banda Ikona, "Mediterraneo Ostinato", che chiude una trilogia dedicata a raccontare il difficile dialogo tra la sponda nord e sud, i drammi dei migranti, la ricchezza, le speranze e il dolore che attraversano le "strade" del "mare di mezzo".

Parallelamente alle attività didattiche dei seminari, Mare e Miniere proporrà negli stessi giorni un cartellone fitto di concerti con artisti e formazioni di primo piano nel campo della ricerca e della sperimentazione intorno alle musiche tradizionali del bacino mediterraneo: l'orchestra Musica Spiccia, l'arpista Vincenzo Zitello, Stefano Saletti con la Banda Ikona, il polistrumentista curdo Mübin Dünen, Valerio Corzani con l'ensemble La Lusignuola, Andrea Piccioni con i suoi tamburi a cornice, i Trouveur Valdotèn, il trio napoletano Suonno D'Ajere, e, tra i sardi, i Cordas et Cannas in versione acustica e il bandoneonista Fabio Furia in duo con il chitarrista Alessandro Deiana; ma avranno modo di esibirsi anche i docenti dei seminari, a partire dal loro esponente più rappresentativo, il maestro di launeddas Luigi Lai (ottantanove anni il mese prossimo), e ci sarà spazio pure per gli allievi dei corsi, protagonisti con i loro insegnanti del concerto finale che suggellerà la sette giorni di Mare e Miniere a Portoscuso, in attesa di successivi appuntamenti previsti nel corso dell'estate in altri centri dell'Isola.